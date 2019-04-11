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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
11.04.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

Avcılar'daki kazada faciadan dönüldü

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İstanbul, Avcılar'da otomobil servisinde çalışan bir kişi tamire gelen bir aracı servise çekmeye çalışırken, aracın kontrolünü kaybederek aynı iş yerinde çalışan başka bir işçiye çarptı. Kazada önüne aldığı çalışanı sürükleyen otomobil, yıkama bölümünün duvarını yıktı. Yaralanan çalışan hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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  • Otomobilin kontrolünü kaybedince önüne aldığı işçiyle duvarı yıktı
  • Otomobilin kontrolünü kaybedince önüne aldığı işçiyle duvarı yıktı
  • Otomobilin kontrolünü kaybedince önüne aldığı işçiyle duvarı yıktı
  • Otomobilin kontrolünü kaybedince önüne aldığı işçiyle duvarı yıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Firuzköy Mahallesi Mezarlık Altı Caddesi'nde bulunan bir oto tamirhanesindeki olay geçen salı günü yaşandı.

Ercan Polat aracını tamir için buraya getirdi. İşyeri çalışanı Ali Osman Avcı arızalı aracı servis alanına götürmek için çalıştırdığı sırada aracın kontrolünü kaybederek, yine aynı işyerinin oto yıkama bölümünde çalışan Rıfat Dimetokalı'ya çarptı.

Dimetokalı'yı önüne alan araç yıkama bölümünün duvarını yıktı. Duvarla aracın arasında sıkışan Dimetokalı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis otomobil sahibin ve Dimetokalı'ya çarpan Avcı'nın ifadesini aldı. Yaralı Dimetokalı'nın kendisine çarpan iş arkadaşı Avcı'dan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tamire gelen aracı çalıştıran Avcı, oto yıkamanın önünde temizlik yapan Dimetokalı'ya hızla çarpıyor. Dimetokalı aracın önünde oto yıkama bölümüne doğru sürükleniyor. Kazayı görenler oto yıkamacıya doğru koşuyor. 

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