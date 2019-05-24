Avcılar’da yol çöktü
İstanbul Avcılar'da dün gece ve bu sabah yağan sağanak yağmur etkili oldu. Merkez Mahallesi’ndeki Denizköşkler Caddesi’nin bir bölümünde kanalizasyon sisteminin aşırı yağışa dayanamaması sonucu çökme meydana geldi.
Avcılar Belediyesi yolun bu bölümünü bariyerlerle kapattı. Yolda kontrollü geçiş sağlanırken bu sabah bölgeye gönderilen ekipler boruları değiştirerek onarıma başladı.
Öte yandan Firüzköy ve Yeşilkent Mahalleleri’nde altyapının yetersiz olduğu yerlerde rögarların tıkanması sonucu bazı cadde ve sokaklar su ile doldu.
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