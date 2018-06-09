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    Avcılar'da yangın...

    DHA
    09.06.2018 - 15:53 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında yangın çıktı. Geniş alana yayılan yangına Avcılar, Beylikdüzü, Yeni Mahalle itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı.

    Ayrıntılar birazdan...

    Avcılarda yangın...

    Etiketler: Avcılar , buğday tarlası , yangın , itfaiye , son dakika , haberler
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