Avcılar'da yangın...

İstanbul'da Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında yangın çıktı. Geniş alana yayılan yangına Avcılar, Beylikdüzü, Yeni Mahalle itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı.
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