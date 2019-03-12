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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA) 
12.03.2019 - 06:09, Son Güncelleme:

Avcılar'da trafik kazası! 1'i ağır 6 kişi yaralandı

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Avcılar'da trafik kazası! 1'i ağır 6 kişi yaralandı

İSTANBUL Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı. Yaralılardan biri sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametinde seyreden 22 RG 869 plakalı otomobilin sürücüsü Recai Badem, Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında bulunan Ambarlar sapağının girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki bir direğe çarptı. Sürücü Recai Badem ile birlikte otomobilde bulunan toplam 6 kişi şiddetli çarpmanın etkisiyle yaralandı. Kazayı fark edenlerin ihbarları üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 5'i vatandaşların yardımı otomobilden çıkarılırken, otomobilin içinde sıkışan son yaralı ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere götürülerek, tedavi altına alındı. Otomobilin içerisinde sıkışan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ambarlar sapağı bir süre trafiğe kapalı kaldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

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