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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İhsan DÖRTKARDEŞ-Alper KORKMAZ/DHA
03.02.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

Avcılar'da şüpheli ölüm! Boğazında izler bulundu...

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Avcılar'da şüpheli ölüm! Boğazında izler bulundu...

Avcılar'da 33 yaşındaki Gülseren Ayhan, evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken boğazında izler bulunan kadının ölümü şüpheli bulundu.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Seyisoğlu Sokak'taki 54 numaralı binada meydana geldi. Babası, Gülseren Ayhan'ı hareketsiz bulunca 112'yi aradı. Sevk edilen 112 ekibi, Ayhan'ın öldüğünü ve boğazında bazı izler olduğunu belirleyince polise haber verdi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, binanın en üst katında bulunan adrese gelerek eşi adli suçtan tutuklu olan ve anne-babası ile oturan kadının evinde araştırma yaptı. Nöbetçi savcıya da bilgi verilirken, olay yeri inceleme ekibi de eve gelerek incelemelerde bulundu. Binalarda temizlik yaptığı öğrenilen ve epilepsi hastası olduğu öne sürülen kadının ölümünün tüm yönleri ile araştırıldığı ifade edildi.

Avcılarda şüpheli ölüm Boğazında izler bulundu...


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