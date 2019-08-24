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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
24.08.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Avcılar'da şoke eden olay! Herkes onu arıyordu, yüzerek geri geldi

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Avcılar'da şoke eden olay! Herkes onu arıyordu, yüzerek geri geldi

İstanbul, Avcılar'da arkadaşlık teklif ettiği kızdan olumsuz yanıt alan kişi elbiseleri ile denize atladıktan sonra gözden kayboldu. Sahil Güvenlik teknelerinin denizden, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahilden yaptığı arama çalışmaları sırasında ıslak elbiseleri ile gelen Enser Cimşit, "Psikolojim bozuktu, kafamı dağıtmak için denize atlamıştım" dedi.

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  • Avcılarda ilginç olay; herkes onu ararken o böyle ortaya çıktı
  • Avcılarda ilginç olay; herkes onu ararken o böyle ortaya çıktı
  • Avcılarda ilginç olay; herkes onu ararken o böyle ortaya çıktı
  • Avcılarda ilginç olay; herkes onu ararken o böyle ortaya çıktı
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Denizköşkler Mahallesi'nde iskeleden bir kişinin intihar amaçlı koşarak denize atladığı, 5 dakika kadar açığa yüzdükten sonra kulaç açmayı bıraktığı ihbar edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahilde ve iskelenin çevresinde el fenerli arama başlattı.

Polis, görgü tanığı olta ile balık avlayan kişiler ile bölgede bulunan Z. D. ve yanında bulunan E.Ö. adlı genç kadınların  verdiği bilgiye dayanarak aramalarına başladı. Gece karanlığında aramaların istenen sonucu veremeyeceği göz önüne alınarak Sahil Güvenlik'e de bilgi verildi.

Görgü tanıklarından Z.D. adlı genç kız, Enser adlı soyadını bilmediği kişinin kendisini sevdiğini söyleyerek arkadaşlık teklif ettiğini, kendisinin olumsuz yanıt vermesi üzerine bu kişinin elbiseleri ile denize atladığını, gözden kayboluncaya kadar denizin açıklarına doğru yüzdüğünü söyledi.

Sevk edilen Sahil Güvenlik'e ait iki tekne denizde projektörlerle arama başlatırken yaklaşık 25 dakika sonra kıyafetleri ıslak bir kişi, kıyıdaki iskeledeki emniyet şeridini kaldırarak geldi.

Bu kişi, aramalara son verilmesini isterken, denizde bir süre yüzdükten sonra iskeleye 200 metre ileride bulunan kayalıklardan karaya çıktığını söyleıi. Kimliğinin Enser Cimşit olduğu belirlenen kişi polislere, "Psikolojim bozuktu, kafamı dağıtmak amacıyla suya atladım" dedi.

Cimşit, ekip aracına alınırken, gerekli işlemler için sağlık raporu alındıktan sonra işlemlerin tamamlanması amacıyla polis amirliğine götürüldü.

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