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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
12.06.2019 - 00:17, Son Güncelleme:

Avcılar'da panik! Can havliyle dışarı çıktılar

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Avcılar'da bulunan bir binada haşerelere karşı yapılan ilaçlamanın ardından bina sakinlerinden 6 kişi zehirlendi. Hastaneye kaldırılanlar tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Merkez Camii Sokak'ta bulunan Ferah Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, binanın bodrum katında bulunan haşerelere karşı ilaçlama yapıldı. İlaçlamanın ardından binanın giriş katından yoğun duman çıktığını görenler yangın çıktığını düşünerek itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangın olmadığını belirledi. Ardından binanın değişik katlarında fenalaşanlar olduğu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Avcılarda panik Can havliyle dışarı çıktılar

Sevk edilen ekipler nefes almakta zorlanan ve bazılarında kusma görülen 6 kişiyi hemen yakındaki özel hastaneye götürdü. Burada oksijen verilen ve ayakta tedavi edilen 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gazdan etkilenenler, ne olduğunu anlamadıklarını, evin tuvalet ve lavabolarından yoğun bir koku hissettiklerini, ardından fenalaştıklarını söyledi.

Avcılarda panik Can havliyle dışarı çıktılar

Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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