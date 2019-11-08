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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alper KORKMAZ / DHA
08.11.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Avcılar'da okul bahçesindeki ölüm: Çok sayıda öğrenci okula gelmedi

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Avcılar'da okul bahçesindeki ölüm: Çok sayıda öğrenci okula gelmedi

AVCILAR'da 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun servis aracının altında kalarak hayatını kaybettiği Mehmetçik İlkokulu'nda bugün birçok öğrenci derse gelmedi. Veliler bazı sınıflarda ders yapılmadığı için öğrencilerini geri götürürken, okul bahçesinde kazanın yaşandığı noktada temizlik çalışması yapıldı.

Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde dün servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarpmış ve ağır yaralanan küçük çocuk hastanede hayatını kaybetmişti.  Kaza nedeniyle dün okula 1 gün ara verilirken bugün de birçok öğrenci okula gelmedi.  Bazı sınıflara çok az sayıda öğrencinin gelmesi nedeniyle ders yapılmazken veliler okula getirdikleri çocuklarıyla birlikte evlerine geri döndü. Öte yandan sabah saatlerinde okul bahçesine gelen belediye ekipleri de kazanın yaşandığı noktada temizlik çalışması yapıldı.   

"TEK İSTEĞİMİZ GİRİŞ ÇIKIŞLARDA TRAFİĞE KAPATILSIN "

3. sınıfa giden çocuğunu ders yapılmadığı için okula almaya gelen Şafak Akgül isimli bir veli , "Dün akşam yarın okullar var demişlerdi.  Sonradan öğretmen haber verdi az öğrenci olduğu için ders yok diye. Çocuğumu almaya geldim.  Bizim sınıfımızda bir tek benim kızım vardı.  Bizde tedirgin olduk bizim tek istediğimiz okul giriş çıkış saatlerinde araç gidip gelmesin.  Tek isteğimiz bu.  Öğrenci çıkış saatlerinde kapatılsın sonra açılsın" diye konuştu.  4. sınıfa giden bir öğrencide okula geldiğini ancak kimse olmadığı için geri döndüğünü söyledi.

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