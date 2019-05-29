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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
29.05.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

Avcılar'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

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Avcılar'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Avcılar’da bir evin bahçesine park edilen motosikleti çalan şüpheli yakalandı. Askerlik yoklaması kaçağı olduğu belirlenen şüphelinin Küçükçekmece ve Arnavutköy’de de benzer hırsızlıklar yaptığı ortaya çıktı.

Denizköşkler Mahallesi Dr Sadık Ahmet Caddesi’ndeki bir evin bahçesine 21 Mayıs günü saat 14.30 sıralarında park edilen 34 ZL 4354 plakalı motosiklet çalındı. Hırsızlık, güvenlik kamerası ile görüntülendi. Şüphelinin görüntüleri, devriye gezen ekiplere de iletildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği’ne bağlı ‘Gece Kartalları’ olarak bilinen bekçi ekibi, Pazartesi gecesi Merkez Mahallesi E-5 Güney yan yolda şüphe üzerine Can B.’yi durdurdu.

Emniyet bekçileri, yoklama kaçağı olan bu kişinin motosiklet hırsızlığı yapan şüpheli olduğunu görünce Emniyet amirine bilgi verildi. Sorguya alınan Can B. Hırsızlığı yaptığını kabul etti, aracı Kemal Sunal Caddesi Cemal Kaytaz Parkı’nda bıraktığını söyledi.

Parkta bulunan motosikletin çalınan araç olduğu belirlenirken şüphelinin ayrıca 1 Nisan gecesi Küçükçekmece’de, 14 Nisan’da Arnavutköy’de ayrı ayrı motosiklet ve bisiklet hırsızlığına karıştığı, ‘Mala zarar verme’ suçundan da arandığı belirlendi. Şüpheli ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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