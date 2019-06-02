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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İhsan DÖRTKARDEŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA)
02.06.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Avcılar’da korkutan kaza

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AVCILAR’da fabrikanın bahçesine düşen temizlik aracı, kimyasal maddelerin bulunduğu varillere çarptı. Varillerden sızan kimyasal maddeden etkilenen köpeği kurtarmak için ekipler ve çevredekiler seferber oldu.

Olay, bugün saat 11:00 sıralarında Cihangir Mahallesi Şehit Piyade Onbaşı Murat Şengöz Sokak’ta meydana geldi. Mustafa Ünal, Avcılar Belediyesine ait yol temizleme aracı ile caddeyi süpürmek isterken, yolda gördüğü parke taşlarını kaldırmak üzere motoru çalışır halde bıraktığı araçtan indi. Bu sırada araç, bilinmeyen nedenle geri kaymaya başladı. Ünal, aracı durdurmaya çalışırken düşüp kolundan yaralandı. Rampada hızla geri giren temizleme aracı, yoldan yaklaşık 3 metre aşağıdaki kimyasal maddeler bulunan termos üreten fabrikanın bahçesine düştü. Çöp aracının bir bölümü de bahçede park halindeki başka bir otomobile zarar verdi.

Aracın bahçedeki varillere çarpmasıyla, varilllerden kimyasal maddeler sızdı, çevreye ağır koku yayıldı. Olayı gören fabrika bekçisi Mustafa Küçük hemen itfaiye, 112 ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü’nü arayarak bildirdi. Küçük, bahçede bulunan 1 yıldan bu yana besledikleri boynundan zincirli bekçi köpeğinin kulübesinin de aracın enkazı altında olduğunu görerek çıkardı. Köpek varillerden sızan kimyasal maddelerden etkilendi. İtfaiye ekipleri ve fabrika personelleri, etkilenen köpeğe su ile müdahale etti. Kendine gelen köpek fabrikanın başka bir bölümüne götürüldü.

Bölge itfaiye, polis ve sağlık ekipleri tarafından çembere alındı. Polise ifade veren Avcılar Belediyesi temizlik aracı sürücüsü Mustafa Ünal, "Yoldaki taşların araca zarar vermemesi için indim. Arkamı döndüğünde aracın hareket ettiğini gördüm. Tüm müdahalelerime rağmen durduramadım. Ne olduğunu anlayamadım" dedi.

Soruşturmaya devam ediliyor.

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