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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
29.08.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

Avcılar'da kolonları çatlayan binanın tahliyesi için 4 gün süre verildi

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Avcılar'da kolonları çatlayan binanın tahliyesi için 4 gün süre verildi

Avcılar'daki Cihangir Mahallesinde kolonları çatlayan binanın tahliye edilmesi için 2 Eylül Pazartesi gününe kadar süre tanındı. Belediye, binanın 4 gün sonra mühürleneceğini açıkladı. Kalacak yer, kiralık ev aramaya başlayan bazı aileler verilen sürenin çok kısa olduğunu savundu.

İstanbul Avcılar'daki İleri sokakta bulunan 32 yıl önce yaptırılan 5 katlı Özbirlik Apartmanı'nın kolonlarında geçen mart ayında çatlaklar görülmüştü. Bunun üzerine bina sakinlerinden bir bölümü can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek, bir firma ile anlaştı, kolonlarından tarotlar alındı. Yapılan inceleme binanın riskli olduğu belirlendi. İnceleme raporu bu sabah Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğüne teslim edildi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, raporun uzmanlar tarafından incelendiğini ve binanın riskli olduğuna kanaat getirildiğini belirterek, şunları söyledi:

Rapor incelendi ve binanın tahliye edilmesi için süre verildi. Pazartesi gününe kadar bu bina tahliye edilecek. Edilmezse, mühürleyip biz tahliye edeceğiz. Uzman arkadaşlarımızın söylediğine göre, etrafa zarar verecek durumda değil. Bizim bölgedeki diğer binalarla ilgili incelememiz yok. Vatandaşın inceleme yaptırması halinde gereğini yaparız. Bizim güvenli konutlara, plana ihtiyacımız var. Avcılar'da 20 yıldır beklenen eksikliği biz kısa sürede çözmek istiyoruz. Bunun için vatandaşın ve her bölümdeki görevli uzmanların desteğini görmek istiyoruz.

BİNA SAKİNLERİ: SÜRE ÇOK KISA

Bina sakinleri, belediyenin tebligatının ardından kalacak yer, kiralık ev aramaya başlarken, bazı aileler verilen sürenin çok kısa olduğunu savundu.

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