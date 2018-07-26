AvcÄ±larâ€™da koca dehÅŸeti: kayÄ±nvalide Ã¶ldÃ¼, eÅŸi aÄŸÄ±r yaralÄ±

AvcÄ±larâ€™da koca dehÅŸeti: kayÄ±nvalide öldü, eÅŸi aÄŸÄ±r yaralÄ±
AvcÄ±larâ€™da, M.R.Ã‡. (40) isimli kiÅŸi, AtatÃ¼rk Ortaokuluâ€™nda mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan karÄ±sÄ± AyÅŸegÃ¼l Ã‡. ve kayÄ±nvalidesi Fehime KÃ¼Ã§Ã¼kâ€™Ã¼ (58) silahla vurdu. BaÅŸÄ±ndan vurulan Fehime KÃ¼Ã§Ã¼k hayatÄ±nÄ± kaybederken, AyÅŸegÃ¼l Ã‡. aÄŸÄ±r yaralandÄ±.
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Olay, AmbarlÄ± Mahallesi, Bostan Sokakâ€™ta 16.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, M.R. Ã‡. ve eÅŸi AyÅŸegÃ¼l Ã‡.â€™nin aralarÄ± bir sÃ¼redir bozuktu. Evden ayrÄ±lan AyÅŸegÃ¼l Ã‡. annesi Fehime KÃ¼Ã§Ã¼kâ€™Ã¼n evinde kalÄ±yordu. EÅŸini gÃ¶rmek iÃ§in kayÄ±nvalidesinin evine gelen M.R. Ã‡., sÃ¶z konusu adreste eÅŸini bulamazken, o sÄ±rada evde bulunan kayÄ±nvalidesi ile tartÄ±ÅŸtÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine, Ã¼zerinde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± silahÄ± ateÅŸleyen adam, kayÄ±nvalidesini baÅŸÄ±ndan vurdu. Fehime KÃ¼Ã§Ã¼k olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.
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EÅžÄ°NÄ° SOKAK ORTASINDA VURDU
KayÄ±nvalidesini vurduktan sonra, eÅŸinin mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± AtatÃ¼rk Ortaokuluâ€™na giden adam, eÅŸiyle Aksu Sokak Ã¼zerinde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. SilahÄ±nÄ± gÃ¼pegÃ¼ndÃ¼z tekrar ateÅŸleyen adam, eÅŸi AyÅŸegÃ¼l Ã‡.â€™yi, gÃ¶ÄŸsÃ¼ne Ã¼Ã§ kurÅŸun isabet ettirerek aÄŸÄ±r yaraladÄ±. Ã–zel bir hastanede tedavi altÄ±na alÄ±nan AyÅŸegÃ¼l Ã‡.â€™nin durumu ciddiyetini koruduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. KayÄ±n validesi ve eÅŸini vurarak dehÅŸet saÃ§an M. R. Ã‡., olay yerinden kaÃ§tÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen AvcÄ±lar AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri cinayet zanlÄ±sÄ±nÄ± yakalamak iÃ§in kapsamlÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
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