AvcÄ±larâ€™da koca dehÅŸeti: kayÄ±nvalide Ã¶ldÃ¼, eÅŸi aÄŸÄ±r yaralÄ±

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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DHA
26.07.2018 - 20:55, Son GÃ¼ncelleme:

AvcÄ±larâ€™da koca dehÅŸeti: kayÄ±nvalide öldü, eÅŸi aÄŸÄ±r yaralÄ±

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AvcÄ±larâ€™da koca dehÅŸeti: kayÄ±nvalide öldü, eÅŸi aÄŸÄ±r yaralÄ±

AvcÄ±larâ€™da, M.R.Ã‡. (40) isimli kiÅŸi, AtatÃ¼rk Ortaokuluâ€™nda mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan karÄ±sÄ± AyÅŸegÃ¼l Ã‡. ve kayÄ±nvalidesi Fehime KÃ¼Ã§Ã¼kâ€™Ã¼ (58) silahla vurdu. BaÅŸÄ±ndan vurulan Fehime KÃ¼Ã§Ã¼k hayatÄ±nÄ± kaybederken, AyÅŸegÃ¼l Ã‡. aÄŸÄ±r yaralandÄ±.

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Olay, AmbarlÄ± Mahallesi, Bostan Sokakâ€™ta 16.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, M.R. Ã‡. ve eÅŸi AyÅŸegÃ¼l Ã‡.â€™nin aralarÄ± bir sÃ¼redir bozuktu. Evden ayrÄ±lan AyÅŸegÃ¼l Ã‡. annesi Fehime KÃ¼Ã§Ã¼kâ€™Ã¼n evinde kalÄ±yordu. EÅŸini gÃ¶rmek iÃ§in kayÄ±nvalidesinin evine gelen M.R. Ã‡., sÃ¶z konusu adreste eÅŸini bulamazken, o sÄ±rada evde bulunan kayÄ±nvalidesi ile tartÄ±ÅŸtÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine, Ã¼zerinde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± silahÄ± ateÅŸleyen adam, kayÄ±nvalidesini baÅŸÄ±ndan vurdu. Fehime KÃ¼Ã§Ã¼k olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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AvcÄ±larâ€™da koca dehÅŸeti: kayÄ±nvalide Ã¶ldÃ¼, eÅŸi aÄŸÄ±r yaralÄ±

EÅžÄ°NÄ° SOKAK ORTASINDA VURDU

KayÄ±nvalidesini vurduktan sonra, eÅŸinin mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± AtatÃ¼rk Ortaokuluâ€™na giden adam, eÅŸiyle Aksu Sokak Ã¼zerinde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. SilahÄ±nÄ± gÃ¼pegÃ¼ndÃ¼z tekrar ateÅŸleyen adam, eÅŸi AyÅŸegÃ¼l Ã‡.â€™yi, gÃ¶ÄŸsÃ¼ne Ã¼Ã§ kurÅŸun isabet ettirerek aÄŸÄ±r yaraladÄ±. Ã–zel bir hastanede tedavi altÄ±na alÄ±nan AyÅŸegÃ¼l Ã‡.â€™nin durumu ciddiyetini koruduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. KayÄ±n validesi ve eÅŸini vurarak dehÅŸet saÃ§an M. R. Ã‡., olay yerinden kaÃ§tÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen AvcÄ±lar AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri cinayet zanlÄ±sÄ±nÄ± yakalamak iÃ§in kapsamlÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
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AvcÄ±larâ€™da koca dehÅŸeti: kayÄ±nvalide Ã¶ldÃ¼, eÅŸi aÄŸÄ±r yaralÄ±

AvcÄ±lar'da koca dehÅŸetiAvcÄ±lar'da, M.R.Ç. (40) isimli kiÅŸi, Atatürk Ortaokulu'nda müdür yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan karÄ±sÄ± AyÅŸegül Ç. ve kayÄ±nvalidesi Fehime Küçük'ü (58) silahla vurdu. BaÅŸÄ±ndan vurulan Fehime Küçük hayatÄ±nÄ± kaybederken, AyÅŸegül Ç. aÄŸÄ±r yaralandÄ±.
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