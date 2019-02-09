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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
09.02.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Avcılar'da kaza yapan motosiklet alev aldı, 2 otomobil yandı

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Avcılar'da kaza yapan motosiklet alev aldı, 2 otomobil yandı

İstanbul Avcılar'da ters yöne giren bir otomobil gazete dağıtan motosikletli kuryeye çarptı. Metrelerce sürüklenerek alev alan motosiklet 2 otomobilin yanmasına neden oldu. Alev alev yanan otomobiller cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Tek yönlü sokağa ters giren bir otomobil karşı yönden gelen motosikletli kuryeye çarptı. Motosiklet sürücüsü yere düşerek hafif şekilde yaralanırken, motosiklet metrelerce sürüklenerek alev aldı.

Sızan yakıtla birlikte daha da büyüyen alevler yol kenarına akarak bir otomobilin tamamen bir başka otomobilin ise kısmen yanmasına neden oldu. Bu sırada sokaktan geçen bir kişi, sokak üzerinde bulunan bir özel ambulans şirketinde çalışan sağlıkçılardan yardım istedi. Sağlık çalışanları daha büyük bir tehlikeyi önlemek için içerisinde oksijen tüpü gibi çok sayıda yanıcı madde olan ambulansları olay yerinden uzaklaştırdı.

Yangın söndürme tüpleriyle de alevlere müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araç ve motosiklete müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yere düşerek hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek olayla ilgili çalışma yaptı.

"AMBULANSLARIMIZI KURTARMAYA ÇALIŞTIK"

Yaşanan olayı anlatan ve yangına ilk müdahalede bulunan sağlıkçı Serdar Sekizkardeş, "Camlara vurup biri kaçtı bizi uyandırdı. olay zaten ilk biz müdahale ettik. Araçlara doğru ilerleyen alevlere yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştık daha sonra itfaiyeyi aradık. Ambulanslarımızı kurtarmaya çalıştık. Motosiklet sürücüsü hafif yaralıydı" diye konuştu.

Avcılarda kaza yapan motosiklet alev aldı, 2 otomobil yandı

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