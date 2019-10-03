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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
03.10.2019 - 22:15, Son Güncelleme:

Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul bugün tatil

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Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul bugün tatil

Silivri açıklarında geçen hafta meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından sürdürülen incelemeler sonucunda Avcılar'da iki okul binası riskli bulunarak eğitim ve öğretime kapatıldı. Bugün (4 Ekim) için tatil kararı alınan iki okulun öğrencilerinin Pazartesi günü hangi okula gidecekleri velilere bildirilecek.

Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 26 Eylül perşembe günü meydana gelen deprem ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekiplerince yapılan ön hasar tespiti çalışmasında Alsancak İlkokulu ile hemen yanındaki Alsancak Ortaokulu binalarının kullanım açısından risk oluşturabileceği belirlendi. Açıklamada, "Konu hakkında detaylı inceleme yapılıncaya kadar binalarımızın tedbiren kullanıma kapatılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle 4 Ekim 2019 Cuma günü Kaymakamlık oluru ile Alsancak İlkokulumuz ve Alsancak Ortaokulumuzda eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir.

Avcılarda binaları riskli bulunan 2 okul bugün tatil

Öğrencilerimizin Pazartesi günü hangi okullarda eğitime devam edeceği gerekli çalışma ve planlama yapıldıktan sonra velilerimizle paylaşılacaktır" denildi.

1999 DEPREMİNDE DE HASAR GÖRMÜŞ

Alsancak İlkokulu, İl Özel İdaresi tarafından yaptırıldıktan sonra 1995-96 eğitim- öğretim yılında eğitim-öğretime açıldı, 1999 depreminde bina hasar görünce güçlendirme çalışması yapıldı. Bu süre içerisinde öğrenciler, Gümüşpala İlköğretim Okulu'nda eğitim öğretime devam etti. Okul, güçlendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılının ikinci yarısından itibaren yeniden kendi binasında eğitim öğretimine geçmişti. 2012-13 eğitim öğretim yılında aynı binada Alsancak İlkokulu ve Alsancak Ortaokulu olarak hizmet verilirken bina ve bahçesi ayrılmıştı.

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (03.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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