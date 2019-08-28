Avcılar'da 90 yıllık 3 top mermisi bulundu
İstanbul Avcılar’daki bir iş yerinin bahçesinde 3 eski top mermisi bulundu.
Avcılar'daki , Üniversite Mahallesi Bağlariçi Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinin bahçesindeki malzemeleri kaldıran çalışanlar, 3 eski top mermisi buldu. Çalışanları bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri, sevk edildi.
1930'LU YILLARA AİT
Olay yerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ve Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. İncelemenin ardından, top mermileri güvenli bir şekilde alınarak incelenmek üzere emniyete götürüldü. Mühimmatın, 1930’lu yıllara ait olduğu tahmin ediliyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle