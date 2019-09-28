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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
28.09.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Avcılar’da 3 bloktan oluşan bina için tahliye kararı

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Avcılar’da 3 bloktan oluşan bina için tahliye kararı

Silivri açıklarında meydana gelen deprem ardından Avcılar’da yapılan incelemelerde bir bina için daha tahliye kararı verildi. 3 bloktan oluşan, zeminde iş yerleri ve dershane bulunan büyük binada bulunanlara ev ve iş yerlerini tahliye etmeleri için yarın akşama kadar süre tanındı.

Avcılar Belediyesi Koordinasyon Merkezi’nde oluşturulan masaya yapılan başvuru sayısı 300’e yaklaştı. Oluşturulan 18 ekip ihbar edilen binaları tek tek incelemeyi sürdürüyor. Bu binalar arasında bulunan Merkez Mahallesi’ndeki Cami Sokak üzerindeki 3 bloktan oluşan Öncel Apartmanı’nda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Doğan ve imar müdürlüğü görevlileri mühendislerle birlikte inceleme yaptı.

YARIN AKŞAMA KADAR SÜRE VERİLDİ

İnceleme sonunda 1999 depreminde risk oluşturduğu görülen ve güçlendirme çalışması yapılan Öncel Apartmanı’nın birbirine bitişik, yanında çocuk parkı bulunan A, B ve C bloklarının bodrumundaki kolon ve kirişlerde hasar bulunduğu belirlendi. Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri bunun üzerine aralarında dershanenin de yer aldığı çok sayıda işyeri bulunan bodrum katı ile birlikte 9 katlı binanın tahliye için yarın akşama kadar süre verildi. Bu sürenin ardından binanın mühürleneceği ifade edildi.

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