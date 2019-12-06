MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAvcılar öldürüp kaçmıştı... İlk ifadesi ortaya çıktı
GeriGündem Avcılar öldürüp kaçmıştı... İlk ifadesi ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tayfur KARA/SAMSUN(DHA)
06.12.2019 - 21:26, Son Güncelleme:

Avcılar öldürüp kaçmıştı... İlk ifadesi ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avcılar öldürüp kaçmıştı... İlk ifadesi ortaya çıktı

Samsun’un Terme ilçesinde, kendilerini uyarmak isteyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde görevli saha bekçisi Yüksel Berk’i öldüren şüpheli Mahmut Aydoğdu tutuklandı. Avcı Aydoğdu’nun ilk ifadesi ortaya çıktı.

Samsun’un Terme ilçesinde, kendilerini uyarmak isteyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde görevli saha bekçisi Yüksel Berk’i (56), tüfekle vurarak öldüren ve yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden, Mahmut Aydoğdu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Emrah T. ve İrfan T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

’YANLIŞLIKLA OLDU’

Mahmut Aydoğdu’nun jandarmadaki ifadesinde, Yüksel Berk’in aniden karşısına çıktığını ve yanlışlıkla ateş açarak ölümüne neden olduğunu söylediği öğrenildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle