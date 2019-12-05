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Hakan AKGÜN/TERME (Samsun), (DHA)-AA
05.12.2019 - 23:05, Son Güncelleme:

Avcı dehşeti... İkaza kurşun!

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Avcı dehşeti... İkaza kurşun!

Samsun'un Terme ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde görevli bir saha bekçisi, sahil kenarındaki avcı grubu durdurmak için ikazda bulunduğu sırada avcılardan birinin açtığı ateş sonucu vurularak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Gölyazı Mahallesi Çobanyatağı mevkisinde jandarma sorumluluk alanında, sahil kenarındaki avcı gurubunu durdurmak için avcılara ikazda bulunan Yüksel Berk'e ateş edildi.

Başından yaralanan Berk'in olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi alarak çalışma yürüttü.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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