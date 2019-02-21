Ava gitti kâbusu yaşadı... Dün 17.00’de başladı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAva gitti kâbusu yaşadı... Dün 17.00’de başladı...
GeriGündem Ava gitti kâbusu yaşadı... Dün 17.00’de başladı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)
21.02.2019 - 18:33, Son Güncelleme:

Ava gitti kâbusu yaşadı... Dün 17.00’de başladı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ava gitti kâbusu yaşadı... Dün 17.00’de başladı...

KARAMAN’ın Dağkonak köyü Taşbaşı mevkisinde, arkadaşlarıyla ava çıkan ve ayağının kayması sonucu uçurumdan yuvarlanan Hasan Duran (40), 22 saat süren operasyon sonucu düştüğü yerden kurtarıldı. Belinde zedelenmeler olduğu belirlenen Duran, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hasan Duran, dün sabah saatlerinde, 7 arkadaşıyla birlikte Dağkonak köyü Taşbaşı mevkisinde avlanmaya çıktı. Duran, av sırasında kayalıklarda ayağının kayması sonucu yaklaşık 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Arkadaşları, Duran’ı kurtarmak için müdahale etti; ancak başarılı olamayınca sağlık görevlileri ile jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen AFAD ekipleri, dün saat 17.00’de başlattıkları yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu Duran’a ulaşıp, yaralı olduğunu belirledi. Belinde zedelenme olduğu için sedyeyle taşınması gereken Duran, arazi şartları nedeniyle taşınamadı.

HELİKOPTERLE DE ALINAMADI

Yine arazi şartları yüzünden helikopterle de alınması imkansız olunca ambulansın getirilmesi için iş makinesiyle yolun açılması gerekti. Havanın da kararması nedeniyle gece saatlerinde kurtarma çalışmaları durduruldu. AFAD ekipleri, Hasan Duran’ın yanından sabaha kadar ayrılmayıp, gerekli müdahalelerde bulundu.

Sabah hava aydınlandıktan sonra İl Özel İdare’ye ait iş makineleriyle yolun açılması için çalışma başlatıldı. İş makinesiyle ambulansın ulaşabilmesi için yaklaşık 5 kilometre yol açıldı. Hasan Duran, bugün AFAD Adana il Müdürlüğü’nün özel ekibi ve UMKE görevlilerinin desteğiyle bulunduğu yerden alındı.

YUKARI ÇEKİLDİ

Duran, yaklaşık 4 saat sedyeyle kurtarılabileceği noktaya taşındı. Araca bağlanan halatla Duran’ın bulunduğu sedye, saat 15.00 sıralarında yukarı çekildi. Yaklaşık 22 saat süren operasyonla kurtulan ve belinde zedelenme meydana gelen Hasan Duran, sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (21.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: 'Resimleri var ama altında CHP'nin logosu yok'

MHP'li Başkan disipline sevk edildi

Ve Deniz Baykal yemin etti... Duygu dolu anlar! Gözyaşlarını tutamadı

Didim'de şoke eden görüntüler...