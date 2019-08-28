Av yasağı ne zaman kalkacak? Balık sezonu ne zaman açılıyor?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAv yasağı ne zaman kalkacak? Balık sezonu ne zaman açılıyor?
GeriGündem Av yasağı ne zaman kalkacak? Balık sezonu ne zaman açılıyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
28.08.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

Av yasağı ne zaman kalkacak? Balık sezonu ne zaman açılıyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Av yasağı ne zaman kalkacak? Balık sezonu ne zaman açılıyor?

Balık sezonu için sabırsızlanan vatandaşlar av yasağının kalkacağı tarihi merak ediyor. Denizlerde av yasağının sona ermesiyle yeni sezona başlayacak balıkçılar hazırlıklarını tamamladı. Peki, av yasağı ne zaman kalkacak? Balık sezonu ne zaman açılıyor?

Yeni av sezonu için hazırlıklarını sürdüren balıkçılar ve sofralarında artık balık görmek isteyen vatandaşlar, bir süredir balık sezonunun açılmasını bekliyordu. Peki, av yasağı ne zaman kalkacak? Balık sezonu ne zaman açılıyor?

Av yasağının sona ereceği 1 Eylül'de, balıkçılar denize ağ atabilmek için gün saymaya başladı. Av yasağı boyunca demirledikleri teknelerin ve denize bırakacakları ağların bakım ve onarımını tamamlayan balıkçılar, 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyecek.

Sezonun bereketli geçmesini umut eden balıkçılar, verimli geçecek bir av döneminin hem balıkçıların hem de tüketicinin yüzünü güldüreceğine inanıyor.

İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, AA muhabirine, hazırlıkların tamamlandığını, balıkçıların denize açılmadan önceki son rötuşları yaptığını söyledi.

Kartal, geçen sezonun palamut açısından verimli geçtiğini, bu sezon palamuttan beklentinin düşük olduğunu belirtti.
Hava durumunun avcılığı etkilediğine işaret eden Kartal, "Değişiklik olmadığı sürece palamudu bu yıl tezgahlarda bolca göremeyeceğiz. Bu da şunu gösteriyor; herkes palamut yiyemeyecek. İnsanlarımız bu sene balık fazla yiyemeyebilir." dedi.

Balık fiyatları düşecek

Av sezonun açılmasıyla balık fiyatlarının düşeceğine değinen Kartal, "Doğal olarak bütün tekneler avcılık yapmaya başladığı zaman balık da piyasaya gelmeye başlayacak. Öyle ya da böyle bir şekilde Karadeniz'den, Marmara'dan, Ege'den gelecek. Balık bir yerde toplandığı zaman da çeşit artmış oluyor, doğal olarak fiyatlar düşecek." diye konuştu.

Kaçak balık avcılığına da değinen Kartal, "Geçen sene 100-120 tane vardı, bu yıl rakamların 200'ün üzerine çıktığı konuşuluyor. Demek ki kaçak avcılığa daha çok meyilli olmaya başladı insanlar. Bunun önünü alamazsak tedbirleri alamazsak balıkçının da balığın da sonunun hızla yaklaştığını görürüz." değerlendirmesinde bulundu.

Kartal, kaçak avcılığın sürdürülebilir balıkçılığın önünde engel olduğunun altını çizerken bu konuda yasaların düzenlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Hamsi bu sezon yüz güldürebilir

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, sezona çok kısa bir süre kaldığına işaret etti.

Yaklaşık 2,5 aydır hamsi ve palamut ağlarına bakım yapıldığını anlatan Karadeniz, balıkçıların teknelerinde kaynak ve boya gibi işlemleri tamamladığını belirtti.

Karadeniz, balıkçılar için bakım süreçlerinin çok zor geçtiğini ifade ederek, "Artık 1 Eylül öncesi bakım sürecinde sona geldik diyebiliriz. Balıkçılarımız son kontrollerini yapıyor. İnşallah 31 Ağustos gecesi 'Vira bismillah' diyerek teknelerimizi denizle buluşturacağız." dedi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ailesiyle birlikte yakalandı
Acil serviste tepki çeken görüntüye açıklama geldi
Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi... Çıldırtan savunma!
Adalar’da fayton gerginliği! Belediye Başkanı kürsünün önüne kadar geldi...