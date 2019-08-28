Av yasağı ne zaman kalkacak? Balık sezonu ne zaman açılıyor?
Balık sezonu için sabırsızlanan vatandaşlar av yasağının kalkacağı tarihi merak ediyor. Denizlerde av yasağının sona ermesiyle yeni sezona başlayacak balıkçılar hazırlıklarını tamamladı. Peki, av yasağı ne zaman kalkacak? Balık sezonu ne zaman açılıyor?
Yeni av sezonu için hazırlıklarını sürdüren balıkçılar ve sofralarında artık balık görmek isteyen vatandaşlar, bir süredir balık sezonunun açılmasını bekliyordu. Peki, av yasağı ne zaman kalkacak? Balık sezonu ne zaman açılıyor?
Av yasağının sona ereceği 1 Eylül'de, balıkçılar denize ağ atabilmek için gün saymaya başladı. Av yasağı boyunca demirledikleri teknelerin ve denize bırakacakları ağların bakım ve onarımını tamamlayan balıkçılar, 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyecek.
Sezonun bereketli geçmesini umut eden balıkçılar, verimli geçecek bir av döneminin hem balıkçıların hem de tüketicinin yüzünü güldüreceğine inanıyor.
İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, AA muhabirine, hazırlıkların tamamlandığını, balıkçıların denize açılmadan önceki son rötuşları yaptığını söyledi.
Kartal, geçen sezonun palamut açısından verimli geçtiğini, bu sezon palamuttan beklentinin düşük olduğunu belirtti.
Hava durumunun avcılığı etkilediğine işaret eden Kartal, "Değişiklik olmadığı sürece palamudu bu yıl tezgahlarda bolca göremeyeceğiz. Bu da şunu gösteriyor; herkes palamut yiyemeyecek. İnsanlarımız bu sene balık fazla yiyemeyebilir." dedi.
Balık fiyatları düşecek
Av sezonun açılmasıyla balık fiyatlarının düşeceğine değinen Kartal, "Doğal olarak bütün tekneler avcılık yapmaya başladığı zaman balık da piyasaya gelmeye başlayacak. Öyle ya da böyle bir şekilde Karadeniz'den, Marmara'dan, Ege'den gelecek. Balık bir yerde toplandığı zaman da çeşit artmış oluyor, doğal olarak fiyatlar düşecek." diye konuştu.
Kaçak balık avcılığına da değinen Kartal, "Geçen sene 100-120 tane vardı, bu yıl rakamların 200'ün üzerine çıktığı konuşuluyor. Demek ki kaçak avcılığa daha çok meyilli olmaya başladı insanlar. Bunun önünü alamazsak tedbirleri alamazsak balıkçının da balığın da sonunun hızla yaklaştığını görürüz." değerlendirmesinde bulundu.
Kartal, kaçak avcılığın sürdürülebilir balıkçılığın önünde engel olduğunun altını çizerken bu konuda yasaların düzenlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Hamsi bu sezon yüz güldürebilir
Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, sezona çok kısa bir süre kaldığına işaret etti.
Yaklaşık 2,5 aydır hamsi ve palamut ağlarına bakım yapıldığını anlatan Karadeniz, balıkçıların teknelerinde kaynak ve boya gibi işlemleri tamamladığını belirtti.
Karadeniz, balıkçılar için bakım süreçlerinin çok zor geçtiğini ifade ederek, "Artık 1 Eylül öncesi bakım sürecinde sona geldik diyebiliriz. Balıkçılarımız son kontrollerini yapıyor. İnşallah 31 Ağustos gecesi 'Vira bismillah' diyerek teknelerimizi denizle buluşturacağız." dedi.
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