Av yasağı bitti, denizden palamut fışkırdı
Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesi ile Karadeniz'e açılan balıkçılar bol miktarda palamut avladı.
Trabzon açıklarında avlanan bazı balıkçıların ağlarına bol miktarda palamut takılırken, sezonun ilk günlerindeki bu görüntü yüzleri güldürdü.
Ağların çekilmesiyle birlikte tekne palamutla dolarken, balıkçılar sezon öncesi yaptıkları açıklamada özellikle palamudun bol olacağını belirtmişlerdi.
Sezona bereketli başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten balıkçılar, böyle sürmesi halinde hem kendilerinin hem de vatandaşın memnun olacağını söylediler.
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