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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.09.2019 - 09:02, Son Güncelleme:

Av yasağı bitti... Balıklar kapış kapış gitti

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Güney Marmara'nın balık merkezi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1 Eylül'deki balık avlama yasağının kalkması ile gecenin ilk saatlerinde "Vira Bismillah" diyerek denize ağ atan balıkçılar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'ne dönüş yaptı.

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  • Av yasağı bitti balıkçılar denize açıldı
  • Av yasağı bitti balıkçılar denize açıldı
  • Av yasağı bitti balıkçılar denize açıldı
  • Av yasağı bitti balıkçılar denize açıldı
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Balıkçılar Hal'e istavrit ve gümüş ile döndü. İlk teknenin limana yanaşması ile mezata alınan yaklaşık 100 kasa istavrit kasası 200 ile 240 lira arasında fiyatlarla adeta kapış kapış satıldı. Az miktarda gelen levrek ise 90 ile 100 lira arasında alıcı buldu. Dakikalar içinde alıcısını bulan balıklar kamyonlara yüklenerek Balıkesir merkez ve ilçeleri ile bazı Anadolu illerine yola çıktı.

Av yasağı bitti... Balıklar kapış kapış gitti


Gürtaş : Beklentilerimiz olumlu yönde

Gürtaş Balıkçılık yetkilisi Emin Gürtaş yeni sezonu İHA'ya değerlendirdi. Gürtaş, "Bugün hava muhalefeti nedeniyle ilk gün tekneler zayıf döndü. Beklentilerimiz olumlu yönde. Fakat hava iyi olmadığı için bir parça istavrit balığı geldi. Şu an denizden haber bekliyoruz. Olacak inşallah diye umut ediyoruz. Bu sene çoğunlukla istavrit, çinekop, hamsi bol olur. Palamut biraz daha zayıf duruyor. Sene itibarıyla hamsi 10 TL'ye düşebilir. İstavritin de 15-20 TL bandında olacağını tahmin ediyoruz"diye konuştu.

Balıkçı Necati Dıngaz ise tüm balıkçılara bereketli bir sezon dileyerek, vatandaşların ucuz balık yiyebilecekleri, balıkçı esnafının ise bereketle evlerine para götürebilecekleri bir sezon olmasını dilediklerini söyledi.

SİLİVRİLİ BALIKÇILAR 300 KASA İSTAVRİTLE DÖNDÜ

İstanbul Silivri’de de balıkçılar, gırgır tekneleriyle denize açılarak ağlarını bıraktı. Gırgır teknesi kaptanları ve mürettebatları ile konuşan belediye başkanı Volkan Yılmaz, sezonun kazançlı geçmesini diledi. Yılmaz ve beraberindekiler sezonun bereketli geçmesi için yere nar attı. Daha sonra limandan 2 gırgır teknesi denize açıldı. İlk avda balıkçıların ağlarına ise yaklaşık 300 kasa istavrit takıldı.

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