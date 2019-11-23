AUZEF vize sonuçları açıklandı mı? Sınav sonucu sorgulama ekranı
AUZEF vize sonuçları sınava giren adaylar tarafından internette aranan konular arasında yer alıyor. Peki, AUZEF vize sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) vize sınav sonuçları, kurumun internet sitesi üzerinden erişime açıldı mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi'nin yapacağı resmi duyuru ile beraber, öğrenciler de vize sonuçlarını öğrenecekleri ekranın erişime açılmasını bekleyecek.
Binlerce öğrencinin açık ve uzaktan eğitim aldığı İstanbul Üniversitesi bahar dönemi vize sınav sonuçları, 16 Mayıs tarihi itibariyle açıklandı. Sınav sonucunu merak eden öğrenciler, kurumun internet sitesi üzerinden sonuçlarını öğrenebiliyor. Peki, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) vize sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, o konu ile ilgili detaylar.
AUZEF VİZE SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
İstanbul Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınav sonuçları http://auzef.istanbul.edu.tr adresi üzerinden adayların erişimine açıldı.
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Sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılır?
"Sınavlara ve sonuçlara itiraz, Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.
Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır. Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez." İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.
Sınav süresi içerisinde sınavın gerçekleştirildiği salonda, salon görevlisine bildirilen soru itirazının tutanağa işlenmesi sırasında soru numarası/kitapçık türü/kitapçık kodu/sorun türü bilgileri belirtilmezse ilgili itiraz kabul edilmez.
check Soru itiraz sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile ilgili kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Soru itirazlarının kılavuzda yer alan 3. görseldeki SORU İTİRAZ başlığından yapılması gerekmektedir. Çözüm Talep Merkezinin diğer kategorilerden gönderilen soru itirazları dekanlığımız tarafından kabul edilmeyecektir.
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