AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak hizmet veren Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) yarıyıl sonu sınavları 19-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Şubat ayında ise telafi sınavı yapılacak. Peki, AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleşen AUZEF sınavının soruları ve cevapları için araştırmalar şimdiden başladı. Sonuçlar öncesinde bir tahmin yürütmek isteyen ve telafi sınavı için hazırlıklara başlayacak öğrenciler, ‘AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır?’ sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor.
Geçtiğimiz yıllar baz alındığında AUZEF sınav soruları ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Yarıyıl sonu telafi sınavlarının 16- 17 Şubat tarihlerinde yapılacak olması nedeniyle Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) sınavlarının şubat ayının ilk haftası açıklanabileceği öngörülüyor
AUZEF 2019 SINAV TAKİVİMİ
Vize, Bitirme, Telafi ve Tek Ders Sınavı Tarihleri Güz Dönemi Bahar Dönemi
Ara Dönem (Vize) Sınavları 08 ARALIK – 09 ARALIK 2018 04 MAYIS – 05 MAYIS 2019
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 19 OCAK – 20 OCAK 2019 22 HAZİRAN – 23 HAZİRAN 2019
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 16 ŞUBAT – 17 ŞUBAT 2019 20 TEMMUZ – 21 TEMMUZ 2019
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 25 AĞUSTOS 2019
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