AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İşte final sınav tarihleri!
AUZEF sınav sonuçları, 4-5 Mayıs tarihlerinde yapılan sınavın ardından sonuçları ile kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. AUZEF sınav sonuçlarının ardından gözler, final tarihlerine çevrildi. İşte, birçok öğrencinin merakla araştırdığı AUZEF final sınavı ve telafi sınavı tarihleri
AUZEF sınav sonuçları, öğrenme yönetim sistemi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, sisteme AKSİS şifreleri ile giriş yapabilecek.
SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.
İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir.
Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.
AUZEF'DE FİNAL SINAVI İÇİN TERCİHLER BAŞLADI
2018-2019 Bahar Dönemi sınavları 81 ilde bulunan (89 merkez) sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.
Sınav yeri tercih işlemleri 13 Mayıs 2019 saat 15.00’te başlayıp 16 Mayıs 2019 saat 23.59’a kadar devam edecektir.
Sınav yeri tercih işlemlerini sinav.istanbul.edu.tr adresinden yapabilirsiniz.
13-16 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan sınav merkezi tercihleri 2018-2019 Bahar dönemi sınavlarında geçerli olacaktır.
Sınav yeri tercihi yapmayan öğrencilerin, 2018-2019 Bahar döneminde giriş yapılan son sınavın tercihi sınav merkezi olarak belirlenecektir.
Sınav merkezi tercihleri sırasında engelli ve hükümlü öğrencilerin durumlarıyla ilgili bilgileri eksiksiz ve hatasız bir şekilde sisteme girmelidir.
İletişim bilgileriniz eğitim-öğretim faaliyetleri başta olmak üzere tüm bilgilendirmelerde kullanılacaktır. Eksik veya hatalı iletişim bilgisi verilmesi nedeniyle yaşanabilecek problemlerden fakülte sorumlu değildir.
Ankara Sınav Merkezi Bilgileri
1. BÖLGE (ETLİK MERKEZLİ)
Etlik, Keçiören, Ulus, Altındağ, Pursaklar, Mamak, Yenimahalle Etlik Yakınları.
2. BÖLGE (BİLKENT MERKEZLİ)
Bilkent, Çankaya, Çayyolu, Ümitköy, Batıkent-Yenimahalle Bilkent Yakınları, Sincan, Etimesgut, Eryaman, AŞTİ’den ulaşımlı.
İzmir Sınav Merkezi Bilgileri
1. BÖLGE (GÜNEY MERKEZLİ)
Konak, Karabağlar, Balçova, Buca, Gaziemir
2. BÖLGE (KUZEY MERKEZLİ)
Bornova, Karşıyaka, Çiğli
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