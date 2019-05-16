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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İşte final sınav tarihleri!

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AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İşte final sınav tarihleri!

AUZEF sınav sonuçları, 4-5 Mayıs tarihlerinde yapılan sınavın ardından sonuçları ile kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. AUZEF sınav sonuçlarının ardından gözler, final tarihlerine çevrildi. İşte, birçok öğrencinin merakla araştırdığı AUZEF final sınavı ve telafi sınavı tarihleri

AUZEF sınav sonuçları, öğrenme yönetim sistemi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, sisteme AKSİS şifreleri ile giriş yapabilecek.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.

İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

AUZEF'DE FİNAL SINAVI İÇİN TERCİHLER BAŞLADI

2018-2019 Bahar Dönemi sınavları 81 ilde bulunan (89 merkez) sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınav yeri tercih işlemleri 13 Mayıs 2019 saat 15.00’te başlayıp 16 Mayıs 2019 saat 23.59’a kadar devam edecektir.

Sınav yeri tercih işlemlerini sinav.istanbul.edu.tr adresinden yapabilirsiniz.

13-16 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan sınav merkezi tercihleri 2018-2019 Bahar dönemi sınavlarında geçerli olacaktır.

Sınav yeri tercihi yapmayan öğrencilerin, 2018-2019 Bahar döneminde giriş yapılan son sınavın tercihi sınav merkezi olarak belirlenecektir.

Sınav merkezi tercihleri sırasında engelli ve hükümlü öğrencilerin durumlarıyla ilgili bilgileri eksiksiz ve hatasız bir şekilde sisteme girmelidir.

İletişim bilgileriniz eğitim-öğretim faaliyetleri başta olmak üzere tüm bilgilendirmelerde kullanılacaktır. Eksik veya hatalı iletişim bilgisi verilmesi nedeniyle yaşanabilecek problemlerden fakülte sorumlu değildir.

Ankara Sınav Merkezi Bilgileri
1. BÖLGE (ETLİK MERKEZLİ)
Etlik, Keçiören, Ulus, Altındağ, Pursaklar, Mamak, Yenimahalle Etlik Yakınları.

2. BÖLGE (BİLKENT MERKEZLİ)
Bilkent, Çankaya, Çayyolu, Ümitköy, Batıkent-Yenimahalle Bilkent Yakınları, Sincan, Etimesgut, Eryaman, AŞTİ’den ulaşımlı.

İzmir Sınav Merkezi Bilgileri
1. BÖLGE (GÜNEY MERKEZLİ)
Konak, Karabağlar, Balçova, Buca, Gaziemir

2. BÖLGE (KUZEY MERKEZLİ)
Bornova, Karşıyaka, Çiğli

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