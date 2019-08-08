AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUEZEF bütünleme ve telafi sınav sonuçları
AUZEF sınav sonuçları üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi resmi internet sitesi üzerinden öğrenci bilgileri ile öğrenilebilen AUZEF bütünleme ve telafi sınav sonuçları ile birlikte durumlarını gözden geçirecek olan öğrenciler, yeni sezona başlayacak. İşte, AUZEF bütünleme-telafi sınavı sonuçları ve detaylı bilgiler
AUZEF sınav sonuçları öğle saatlerinde açıklandı. Sınav sonrası sonuçları merak eden öğrenciler, öğrenci bilgileri ile sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları nereden sorgulanabilecek? İşte, AUZEF sınav sonuç ekranı
AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
AUZEF sınav sonuçları, 03-04 Ağustos tarihli sınavın ardından açıklandı. Mezuniyete üç ders sınavı ise 07 Eylül tarihinde yapılacak.
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İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.
İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir.
Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.
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