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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.08.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUEZEF bütünleme ve telafi sınav sonuçları

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AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUEZEF bütünleme ve telafi sınav sonuçları

AUZEF sınav sonuçları üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi resmi internet sitesi üzerinden öğrenci bilgileri ile öğrenilebilen AUZEF bütünleme ve telafi sınav sonuçları ile birlikte durumlarını gözden geçirecek olan öğrenciler, yeni sezona başlayacak. İşte, AUZEF bütünleme-telafi sınavı sonuçları ve detaylı bilgiler

AUZEF sınav sonuçları öğle saatlerinde açıklandı. Sınav sonrası sonuçları merak eden öğrenciler, öğrenci bilgileri ile sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları nereden sorgulanabilecek? İşte, AUZEF sınav sonuç ekranı

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF sınav sonuçları, 03-04 Ağustos tarihli sınavın ardından açıklandı. Mezuniyete üç ders sınavı ise 07 Eylül tarihinde yapılacak.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.

İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

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