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    AUZEF sınav merkezi tercihleri başladı | AUZEF sınavları ne zaman?

    Hürriyet Haber
    20.03.2018 - 10:31 | Son Güncelleme:

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2017-2018 Bahar Dönemi sınav merkezi tercihleri başlatıldı. Kurumun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada başvuruların 19 Mart tarihinden itibaren alınmaya başladığı bildirildi. Peki AUZEF Bahar dönemi sınav merkezi tercihi nasıl yapılır? AUZEF sınav tercihleri için son gün ne zaman? AUZEF sınavları ne zaman yapılacak?

    İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak hizmet veren AUZEF yani Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin, 2017-2018 eğitim yılı Bahar Dönemi ara sınavları (Vize) için sınav merkezi tercihleri başladı. AUZEF dekanlığının açıklamasına göre fakültenin öğrencileri 6 farklı merkez için tercih yapabilecek. Peki AUZEF bahar dönemi sınav tercihleri ne zaman bitiyor? Adaylar hangi merkezleri tercih edebilecek? İşte AUZEF 2017-2018 Bahar Dönemi sınav merkezi tercihi hakkında adayların merak ettiği tüm detaylar ve cevapları...

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından öğrencilere yapışan duyuruya göre sınav yeri tercih işlemleri 19 Mart 2018 saat 16.00 ile 25 Mart 2018 saat 23.59 arasında yapılacaktır. 19-25 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan sınav merkezi tercihleri 2017-2018 Bahar dönemi Ara sınav (Vize) için geçerli olacaktır.

    TERCİH YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

    Öğrenciler İstanbul’da ‘İstanbul (Beyazıt), İstanbul (Avcılar), İstanbul (Beşiktaş), İstanbul (Kadıköy), İstanbul (Kartal), İstanbul (Beykoz)” olmak üzere 6 farklı merkez için tercih yapabilecek. Üniversite ayrıca öğrencileri AKSİS ve sınav sistemlerinde bulunan iletişim bilgilerinin güncel ve hatasız olduğundan emin olması konusunda da uyardı.

    Üniversiteden yapılan açıklamaya göre sınav yeri tercihi yapmayan öğrencilerin sınav merkezi 2017-2018 güz dönemi Telafi sınavındaki sınav merkezi olarak belirlenecek. Dekanlığın söz konusu duyurusunda sınav merkezi tercihleri sırasında, engelli ve hükümlü öğrencilerin durumlarıyla ilgili bilgileri eksiksiz ve hatasız bir şekilde sisteme girmeleri önemle hatırlatıldı.

    AUZEF'İN DUYURUSUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

    Ön Lisans, Lisans ve Lisans Tamamlama bölümleri dahil toplam 15 programda eğitim veren AUZEF sınav tarihleri belli oldu.

    Bahar Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavları 21-22 Nisan 2018

    Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 26-27 Mayıs 2018

    Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 30 Haziran - 1 Temmuz 2018

     

    Etiketler: auzef bahar dönemi sınavları , SeoHaber , gündem
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