AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı! AUZEF final sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan AUZEF güz dönemi final sınavlarının, üniversitenin belirlediği sınav takvimine göre yakın zaman içinde yapılacak. Sınava günler kala, birçok öğrencinin merakla araştırdığı sınav giriş belgeleriyle ilgili açıklama İstanbul Üniversitesi'nden geldi. İşte, AUZEF sınavları hakkında ayrıntılar...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi bitime sınavları (final) 11-12 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler sınav giriş belgelerine, AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile "http://sinav.istanbul.edu.tr" adresinden ulaşılabilir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2020 AUZEF SINAV TAKVİMİ

Yarıyıl sonu telafi sınavları 15 Şubat ve 16 Şubat tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Bahar dönemi vize sınavları 04 - 05 Temmuz 2020’de, bahar dönemi final sınavları 08 - 09 Ağustos 2020’de yapılacak. AUZEF üç ders sınavı ise 5 Eylül 2020’de gerçekleştirilecek.

BİTİRME SINAVLARI NASIL OLACAK?

-Bitirme sınavları öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle “sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı” ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır.

-Öğrencilerimiz sınavlarına “Sınav Merkezi Tercihi” döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadırlar.

Öğrenciler dönem boyunca gördüğü konulardan sorumludur.

-Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir.

-Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlanır.

-Öğrenciler dersinin/derslerinin bulunduğu sınav oturumlarında sınav alınır.

-Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir.

-Sınav bina ve salonlarına girerken Öğrenci Kimlik Kartına gerek yoktur.

-Ara sınavların uygulaması ve değerlendirmeye etki oranı ilgili ayrıntılı bilgi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

-Öğrencilerimiz sınav salonuna girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı yeterlidir.

-Sınav salonlarına CEP TELEFONU ile kesinlikle girilemez.