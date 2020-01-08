AUZEF sınav giriş belgeleri yayımlandı! AUZEF sınav tarihleri ne zaman?

AUZEF sınav giriş belgesi, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi üzerinden yayımlandı. 11-12 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek olan AUZEF sınavının giriş belgeleri, AKSİS bilgileri ile edinilebilecek. Peki, AUZEF sınavları hangi tarihte gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi bitime sınavları (final) 11-12 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler sınav giriş belgelerine, AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile "http://sinav.istanbul.edu.tr" adresinden ulaşılabilir.

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2020 AUZEF SINAV TAKVİMİ

Yarıyıl sonu telafi sınavları 15 Şubat ve 16 Şubat tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Bahar dönemi vize sınavları 04 - 05 Temmuz 2020’de, bahar dönemi final sınavları 08 - 09 Ağustos 2020’de yapılacak. AUZEF üç ders sınavı ise 5 Eylül 2020’de gerçekleştirilecek.

BİTİRME SINAVLARI NASIL OLACAK?

-Bitirme sınavları öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle “sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı” ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır.

-Öğrencilerimiz sınavlarına “Sınav Merkezi Tercihi” döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadırlar.

Öğrenciler dönem boyunca gördüğü konulardan sorumludur.

-Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir.

-Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlanır.

-Öğrenciler dersinin/derslerinin bulunduğu sınav oturumlarında sınav alınır.

-Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir.

-Sınav bina ve salonlarına girerken Öğrenci Kimlik Kartına gerek yoktur.

-Ara sınavların uygulaması ve değerlendirmeye etki oranı ilgili ayrıntılı bilgi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

-Öğrencilerimiz sınav salonuna girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı yeterlidir.

-Sınav salonlarına CEP TELEFONU ile kesinlikle girilemez.