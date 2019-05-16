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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 23:18, Son Güncelleme:

AUZEF bahar dönemi vize sınav sonuçları açıklandı | Sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

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AUZEF bahar dönemi vize sınav sonuçları açıklandı | Sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi vize sınav sonuçları, kurumun internet sitesi üzerinden erişime açıldı. İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı duyuru ile beraber, öğrenciler de vize sonuçlarını merak edip sonuçların nasıl öğrenileceğini araştırmaya başladı. Peki, AUZEF vize sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı.

Binlerce öğrencinin açık ve uzaktan eğitim aldığı İstanbul Üniversitesi bahar dönemi vize sınav sonuçları, 16 Mayıs tarihi itibariyle açıklandı. Sınav sonucunu merak eden öğrenciler, kurumun internet sitesi üzerinden sonuçlarını öğrenebiliyor. Peki, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) vize sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, o konu ile ilgili detaylar.

AUZEF VİZE SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İstanbul Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınav sonuçları http://auzef.istanbul.edu.tr adresi üzerinden adayların erişimine açıldı.

AÇIKÖĞRETİM VİZE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

FİNAL SINAVI MERKEZİ TERCİH İŞLEMLERİ BAŞLADI

2018-2019 Bahar Dönemi sınavları 81 ilde bulunan (89 merkez) sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınav yeri tercih işlemleri 13 Mayıs 2019 saat 15.00’te başlayıp 16 Mayıs 2019 saat 23.59’a kadar devam edecektir.
Sınav yeri tercih işlemlerini sinav.istanbul.edu.tr adresinden yapabilirsiniz.13-16 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan sınav merkezi tercihleri 2018-2019 Bahar dönemi sınavlarında geçerli olacaktır.
Sınav yeri tercihi yapmayan öğrencilerimizin, 2018-2019 Bahar döneminde giriş yapılan son sınavın tercihi sınav merkezi olarak belirlenecektir.
Sınav merkezi tercihleri sırasında engelli ve hükümlü öğrencilerimiz durumlarıyla ilgili bilgileri eksiksiz ve hatasız bir şekilde sisteme girmelidir.
İletişim bilgileriniz eğitim-öğretim faaliyetleri başta olmak üzere tüm bilgilendirmelerde kullanılacaktır. Eksik veya hatalı iletişim bilgisi verilmesi nedeniyle yaşanabilecek problemlerden fakültemiz sorumlu değildir.

UZAKTAN EĞİTİM VİZE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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