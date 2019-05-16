AUZEF bahar dönemi vize sınav sonuçları açıklandı | Sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi vize sınav sonuçları, kurumun internet sitesi üzerinden erişime açıldı. İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı duyuru ile beraber, öğrenciler de vize sonuçlarını merak edip sonuçların nasıl öğrenileceğini araştırmaya başladı. Peki, AUZEF vize sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı.
Binlerce öğrencinin açık ve uzaktan eğitim aldığı İstanbul Üniversitesi bahar dönemi vize sınav sonuçları, 16 Mayıs tarihi itibariyle açıklandı. Sınav sonucunu merak eden öğrenciler, kurumun internet sitesi üzerinden sonuçlarını öğrenebiliyor. Peki, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) vize sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, o konu ile ilgili detaylar.
AUZEF VİZE SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
İstanbul Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınav sonuçları http://auzef.istanbul.edu.tr adresi üzerinden adayların erişimine açıldı.
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FİNAL SINAVI MERKEZİ TERCİH İŞLEMLERİ BAŞLADI
2018-2019 Bahar Dönemi sınavları 81 ilde bulunan (89 merkez) sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.
Sınav yeri tercih işlemleri 13 Mayıs 2019 saat 15.00’te başlayıp 16 Mayıs 2019 saat 23.59’a kadar devam edecektir.
Sınav yeri tercih işlemlerini sinav.istanbul.edu.tr adresinden yapabilirsiniz.13-16 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan sınav merkezi tercihleri 2018-2019 Bahar dönemi sınavlarında geçerli olacaktır.
Sınav yeri tercihi yapmayan öğrencilerimizin, 2018-2019 Bahar döneminde giriş yapılan son sınavın tercihi sınav merkezi olarak belirlenecektir.
Sınav merkezi tercihleri sırasında engelli ve hükümlü öğrencilerimiz durumlarıyla ilgili bilgileri eksiksiz ve hatasız bir şekilde sisteme girmelidir.
İletişim bilgileriniz eğitim-öğretim faaliyetleri başta olmak üzere tüm bilgilendirmelerde kullanılacaktır. Eksik veya hatalı iletişim bilgisi verilmesi nedeniyle yaşanabilecek problemlerden fakültemiz sorumlu değildir.
UZAKTAN EĞİTİM VİZE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
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