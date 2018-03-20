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    Atom Enerjisi Kurumu'ndan açıklama... Sanıldığı gibi değilmiş

    Hürriyet Haber
    20.03.2018 - 09:55 | Son Güncelleme:

    Ankara'da ele geçirililen ve 70 milyon dolar değerindeki Kaliforniyum olduğu iddia edilenu madde ile ile ilgili Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Kurumun açıklamasında "Ankara'da ele geçirilen ve nükleer içerikli olduğu açıklanan madde, organik tabanlı bir madde olup nükleer ve radyoaktif herhangi bir özellik taşımamaktadır" denildi. Ele geçirilen maddenin (poly(sodium 4-styrenesulfonate)) olduğu açıklandı.

    Ankara'da dün operasyon düzenlenmiş, 1 kilo 441 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildiği iddia edilmişti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken şebeke üyelerinin maddenin satışıyla ilgili 72 milyon dolara anlaştıkları iddiası ajanslara yansımıştı.

    TAEK'E GÖTÜRÜLDÜ

    Operasyonun ardından özel cihazlarla Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelen Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na (TAEK) uzmanları, nükleer maddeyle ilgili ilk incelemelerini tamamladı.

    'RAKYOAKTİF ÖZELLİĞİ YOK'

    Ankara'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen "kaliforniyum" maddesiyle ilgili Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "19.03.2018 tarihinde Basın- Yayın kuruluşlarında yer alan haberde, Polis operasyonu neticesinde yaklaşık 1,5 kg Nükleer maddenin (Calforniyum) ele geçirildiği belirtilmiştir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK), Ankara Emniyet Müdürlüğünden konunun aktarılmasının hemen ardından, TAEK uzmanları yakalanan maddeye ilişkin ilk ölçümlerini mobil detektör kullanarak yapmış ve maddenin radyoaktif bir özellik göstermediğini tespit etmişlerdir.

    İLK İNCELEMEYE GÖRE MADDE...

    Duruma ilişkin olarak ilgili Emniyet birimleri bilgilendirilmiştir. Akabinde maddeden alınan numune TAEK’in son teknolojik imkanlarının bulunduğu Sarayköy Nükleer Araştırma Merkezinde detaylı analize tabi tutulmuştur. İlk FTIR analizi sonuçlarına göre ele geçirilen maddenin (poly(sodium 4-styrenesulfonate)) olduğu tespit edilmiştir. Bu madde organik tabanlı bir madde olup nükleer ve radyoaktif herhangi bir özellik taşımamaktadır. Madde ile ilgili detaylı analizlere devam edilmektedir. Kamuoyuna duyurulur."

     

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    Etiketler: Atom Enerjisi Kurumu , radyoaktif , Gözaltı , gündem
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