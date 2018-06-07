Atnalı Adası'na Türk üssü

ULUSAL Kutup Bilim Araştırma Programı kapsamında 13 Mart’ta 2. Bilim Seferi için yola çıkan heyet, 24 Nisan’da Türkiye’ye döndü. Heyeti dün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda kabul eden Bakan Faruk Özlü, üçüncü sefer hazırlıklarına şimdiden başladıklarını söyledi.



DANIŞMAN ÜLKE STATÜSÜ

Antarktika kıtasının, deniz bilimleri araştırmaları, iklim değişikliğinin canlılar ve deniz seviyesi üzerindeki etkileri, balıkçılık, jeoloji, tıp, astronomi gibi alanlarda önemli araştırmaların yapıldığını belirten Özlü, “Antarktika Antlaşması’na bugün 53 ülke taraftır. Bunlardan biri de Türkiye’dir. Bu ülkelerin 29’u danışman, 24’ü danışman olmayan, gözlemci ülkelerdir” dedi. Antarktika’da üs kurarak danışman ülke statüsü kazanma sürecini hızlandırmak istediklerini belirten Özlü, şunları söyledi:



HORSESHOE ADASI’NDA ÜS

“2019’da Horseshoe Adası’nda üssümüzü açmayı hedefliyoruz. Ulusal Kutup Bilim Araştırma programımızı yazdık. O program çerçevesinde üs çalışacak. Yerleşim ve üssün yapısıyla ilgili elde edilen veriler ve yapılacak olan fizibilite sonucunda kapasitesini ve kapsamını belirleyeceğiz. Tüm bu çalışmalar sonucunda ulaşmak istediğimiz hedef; Antarktika’da söz sahibi olmaktır. Türkiye artık, Antarktika’da da vardır. Şanlı bayrağımız, dünyanın öbür ucunda da dalgalanmaktadır. Antarktika artık Türkiye’nin kapsama alanındadır.”









8 METRELİK DALGALAR ÇOK ZORLADI

BAKANLIKTAKİ toplantının ardından Hürriyet’in sorularını yanıtlayan ekip lideri, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. Burcu Özsoy ise şunları söyledi: “Bilim seferi öncesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan bir günlük denizde hayatta kalmaya yönelik bir eğitim aldık. Tıbbi denetimlerden geçemediği için sefere katılamayan bilim insanlarımız oldu. Bölgede İngiltere, Hindistan, Güney Kore, Belçika gibi ülkelerin üsleri yeşil üsler. Rüzgar ve güneş enerjisi kullanılıyor. Bizim de mümkün olduğunca yeşile yönelik bir üs tercihimiz olacak. Drake Boğazı’ndan geçerken zor anlar yaşadık. 8 metreye ulaşan dalgalarla karşılaştık.



Etkilenmeyenler vardı ama çok etkilenenler de oldu. Psikolojik olarak baş edebilmek için ilaç alanlar oldu. Herkes çok farklı tepkiler verdi. Bilim seferi için geçtiğimiz yıl 20 proje başvurmuştu, bu yıl 60 civarında başvurumuz var. Her yıl ilgi artıyor.”