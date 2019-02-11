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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
11.02.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

ATM'yi soyup yatırım amaçlı çeyrek altın almışlar

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ATM'yi soyup yatırım amaçlı çeyrek altın almışlar

ANTALYA'da banka ATM'sine para yükleyen güvenlik görevlilerini gasbedip 69 bin lira çalan 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin, çaldıkları parayla yatırım amaçlı çeyrek altın aldıkları ortaya çıktı.

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  • ATMyi soyup yatırım amaçlı çeyrek altın almışlar
  • ATMyi soyup yatırım amaçlı çeyrek altın almışlar
  • ATMyi soyup yatırım amaçlı çeyrek altın almışlar
  • ATMyi soyup yatırım amaçlı çeyrek altın almışlar
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Olay, 31 Ocak günü saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan özel bankaya ait ATM'de meydana geldi. İki güvenlik görevlisi özel zırhlı araçla getirdikleri 40 bin TL 'yi, 29 bin TL bulunan ATM'ye yüklemek istedi. Para çantalarını alan güvenlik görevlileri ATM'nin arka kapısını açarak para yüklemeye başladı. Bu sırada elinde tabanca bulunan mavi kıyafetli iki kişi, ATM'nin yanına gelerek güvenlik görevlilerini tehdit etti.

Görevlilerden para dolu çantalarla ATM'de bulunan parayı da alan 2 şüpheli, olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine gelen polis, güvenlik görevlisi Ö.K. ve S.D.'nin ifadesini aldı. Ö.K. herşeyin bir anda meydana geldiğini, şüphelilerin kendilerini etkisiz hale getirip kaçtığını anlattı.

Soygunla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden yola çıkan ekipler soygunu daha önce iki kez zincir market soygununu gerçekleştiren S.B., E.T., M.P. olduğunu T.Ç., M.G'nin de gözcülük yaptığını tespit etti.

Şüpheli 5 kişi saklandıkları adreslerde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve saklandıkları yerlerde yapılan aramalarda, 90 adet çeyrek altın, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve kar maskeleri ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan şüphelilerden S.B., E.T., M.P'nin soygunu gerçekleştirdiği, T.Ç., M.G'nin de 20 bin lira karşılığında gözcülük yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, paranın değeri düşmesin diye yatırım amaçlı çeyrek altın aldığı belirtildi. 5 şüpheli ifadelerin ardından adliyeye sevk edildi.

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