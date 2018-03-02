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    ATM'ye yerleştirdikleri aparatla 15 bin lira çaldılar

    İZMİT (Kocaeli), (DHA)
    02.03.2018 - 13:18 | Son Güncelleme:

    İZMİT, Derince ve Gölcük’te bankaların ATM’lerine yerleştirdikleri aparatla vatandaşların paralarını çalan E.S. (45) ve B.Ö. (48), suçüstü yakalandı. 8 kişinin hesabından 15 bin lira çektikleri belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

    Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İzmit, Derince ve Gölcük’te bankaların ATM’lerinden para çekerken, kartlarının makineye sıkışmasının ardından hesaplarındaki paraları çekilen vatandaşların şikyeti üzerine soruşturma başlattı. Polis, ATM’lerin ve çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları kayıtlarını incelemeye alındı. Polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelileritakibe aldı. Derince Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki bir ATM’ye kart sıkıştırma aparatını yerleştirmeye çalışan E.S. ve B.Ö. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüphelilerden E.S.’nin üzerinden sahte kimlik ve ehliyet çıkarken, benzer suçlardan 20kaydının bulunduğu ve 9 suçtan arandığı belirlendi. Şüphelinin ayrıca, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası ile 4 bin lira para cezası bulunduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheli B.Ö.’nün de benzer suçlardan 7 kaydının bulunduğu tespit edildi. 4 Ocak-1 Mart tarihleri arasında İstanbul’dan kiraladıkları araçla gelerek Gölcük’te 3, Derince’de 4 ve İzmit’te 1 kişinin banka kartını ATM’ye sıkıştırarak, vatandaşların hesabından toplam 15 bin lira çaldıkları belirlenen şüphelilerin hedef olarak genellikle emeklileri seçtikleri iddia edildi. E.S. ve B.Ö., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

     

    Etiketler: izmit , Kocaeli , ATM , hırsızlık , son dakika
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