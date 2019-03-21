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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
21.03.2019 - 18:30, Son Güncelleme:

ATM'den para çekerken yakalandı

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ATM'den para çekerken yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, birçok ilde dolandırıcılık olayı gerçekleştiren çetenin 2 üyesi yakalandı. Şüphelilerin verdiği ifadelerin ardından çete lideri olduğu belirlenen Gürcistan uyruklu İ.G.de, Artvinde çetenin son olayının ardından kendisine gönderilen parayı ATM'den çekerken suçüstü yakalandı.

Antalyada ve birçok ilde telefon dolandırıcılığı yaşandığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, yurt dışında bulunan organize suç örgütü liderlerinin Türkiye’de birçok kişinin kimlik bilgilerini ele geçirerek, bu bilgilerden ev telefonlarını arayıp, kendilerini asker veya polis olarak tanıttıklarını ve bununla toplamda 75 bin TLlik dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiklerini belirledi. Son olarak çete üyesi 2 kişinin Serik’e bağlı Yukarı Kocayatak Mahallesi’nde bir kişiyi telefonla arayıp, kendilerini jandarma olarak tanıttıkları, evinde bulunan altınları kendilerine teslim etmesini istedikleri ardından ev sahibini ikna ederek evdeki altınları alıp kaçtıkları tespit edildi.

Ev sahibinin ifadesi ve jandarmanın incelemelerinin ardından çete üyesi 2 kişinin merkezde oturan H.A. ve B.Ş. olduğu belirlendi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına alırken, evlerinde yapılan aramada elde edildiği değerlendirilen 20 bin lirayla bir miktar altın ele geçirildi. Şüphelilerin altınların bir kısmını da kuyumcuya bozdurarak, nakde çevirdiği anlaşıldı.

ÇETE LİDERİ ARTVİN’DE YAKALANDI

Şüphelilerin elde ettikleri paraların bir kısmını organize suç örgütü lideri olduğu öne sürülen kişiye banka aracılığıyla havale ettikleri, bir kısmını da kendi aralarında paylaştıkları tespit edildi. 2 şüpheli tarafından adına para havale edilen Gürcistan uyruklu çete lideri İ.G., Artvin’in Hopa ilçesinde ATMden para çekmeye çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan 2 çete üyesinin altınları bozdurduğu kuyumcu S.Ö. de yakalanırken, jandarma 75 bin TLnin 60 bin Tlsini ele geçirdi. Dolandırıcılık şüphelileri H.A. ve B.Ş. ile kuyumcu S.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gürcistan uyruklu çete lideri İ.G.’nin ise Artvin’de işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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