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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)
28.04.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

ATM dolandırıcıları suçüstü yakalandı

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ATM dolandırıcıları suçüstü yakalandı

ANKARA'da polis, ATM'lere aparat yerleştirip banka kartlarını kopyalayarak yaklaşık 100 kişiyi mağdur ettikleri belirlenen 2’si lise öğrencisi 3 şüpheliyi, düzenlenen operasyonla suçüstü yakaladı. Operasyon anı, bankanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişiler tarafından ATM’lere takılan aparatlarla kartların kopyalandığını ve bu yöntemle yaklaşık 100 kişinin mağdur olduğunu tespit etti. Kentteki ATM bölgelerinde teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, Çankaya ilçesindeki ATM'lere kart kopyalama aparatı yerleştiren 3 şüphelinin kimliklerini, incelenen güvenlik kamerası görüntüleri sonucunda belirledi. Ekipler, ATM'nin kart yuvasına yerleştirilen kopyalama aparatını almaya gelecek olan şüphelileri yakalamak için Çankaya ilçesindeki bir ATM'de beklemeye başladı.

ATM DOLANDIRICILARINA POLİSTEN SUÇÜSTÜ

Şüpheliler Dağıstan D, Furkan D. ile Yiğit K, yerleştirdikleri aparatı sökmek için ATM’ye geldikleri sırada, ATM yakınında bekleyen sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Şüpheli 3 kişinin yakalandığı anlar, bankanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aparatı bir türlü takamayan şüphelilerin defalarca aynı bankamatiğe geldiği ve aparata yapıştırıcı sürdüğü görüldü.

ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ LİSE ÖĞRENİCİSİ

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, kart kopyalama aparatları, kamera düzenekleri, çift taraflı bant, iki tornavida ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerden Dağıstan D. ile Furkan D’nin lise öğrenicisi olduğu saptandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden lise öğrencisi olan Dağıstan D. ile Furkan D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Yiğit K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ATM dolandırıcıları suçüstü yakalandı


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