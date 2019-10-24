ATM başında operasyon
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı yöntemlerle müşterilerin banka kart bilgilerini elde ederek 300 kişinin hesabını boşaltan dolandırıcılık gruplarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 14 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, ATM’lere kopyalama aparatı yerleştirilirken ve kartlarla alışveriş yapılırken suçüstü baskınları gerçekleştirirken, gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Eylül- 9 Ekim tarihleri arasında yaptıkları operasyonlarda, lokanta veya restoranlara yerleştirdikleri yazılımı değiştirilmiş POS cihazı ile vatandaşların kart bilgilerini kopyalayan, kopya kartlar ile nakit çekip ve alışveriş yapan, vatandaşlara ait kredi kartı bilgilerini oltalama (phishing) yöntemiyle ele geçiren, bankaların ATM/BTM cihazlarına taktıkları kopyalama aparatı ve kamera düzeneği ile müşterilere ait kart bilgilerini kopyalayan, şifrelerini ele geçiren, kredi kartlarının temassız fffline özelliğini kullanarak çok sayıda harcama yapan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonlarda, ATM’lere kopyalama aparatı yerleştiren dolandırıcılar ATM başında suçüstü yakalanırken, başkalarına ait kartlarla alışveriş yapan dolandırıcılar da bir mağazada alışveriş yaptıkları sırada yakalandı.
Polis, 14 kişinin tespit edilen yöntemlerle 300 kişinin hesabının boşaltıldığını belirlerken, Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
14 kişinin yaptığı vurgun miktarının yapılacak olan incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.
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