Atlas Global bilet iadesi yapacak mı? Bakan Turhan’dan açıklama
Hava yolu şirketi Atlas Global'in seferlerini 21 Aralık'a kadar durdurması gündemde yer almaya devam ediyor. Şirketten bilet alan vatandaşların merakı devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda Atlas Global'in sefer iptali hakkında açıklamada bulundu. Peki, Atlas Global bilet iadesi yapacak mı? Atlas Global bilet ücretini geri iade edecek mi? İşte, konuyla ilgili merak edilenler.
Atlas Global Havayollarının 21 Aralık 2019 tarihine kadar uçuşlarını durdurma kararı almasıyla ilgili peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bakanlığın yaptığı açıklama sonrası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda Atlas Global’le ilgili soruya yanıt verdi. İşte, Atlas Global bilet iadesi hakkında son durum.
BİLET İADESİ OLACAK MI?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atlas Global'le ilgili açıklamada bulundu. Bakan Turan şu açıklamayı yaptı.
"Şu anda mağdur olanların mağduriyetlerini gidermeye öncelikli olarak yoğunlaştık onu halledeceğiz. Atlas’la ilgili onlarla da görüşüyoruz. Süreli olarak bu operasyonu durdurduklarını söylüyorlar. Görüşüp vaziyet alacağız. bizim için önemli olan yolcuların mağduriyetlerinin giderilmesi. Şu anda herhalde 500 bin dolar civarında teminatları var. Yolcuların mağduriyetlerini gidermeye çalışacağız."
BAKANLIĞIN YAPTIĞI AÇIKLAMA NEYDİ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Atlas Global Havayollarının 21 Aralık'a kadar tarifeli uçuşlarını durdurma kararına ilişkin, "Şirketin belirttiği süre içinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, bakanlığımızca yakından takip edilecektir." açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Atlas Global Havayollarının tarifeli uçuşlarını 21 Aralık'a kadar durdurduğu anımsatıldı.
Firmanın, söz konusu dönem içinde uçuşunu yapamayan yolcularla ilgili bilgileri 15 Aralık'a kadar tespit ederek, oluşabilecek mağduriyetleri gidereceğinin bildirildiği vurgulanan açıklamada, "Atlas Global Havayollarının belirttiği süre içinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, bakanlığımızca yakından takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.
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