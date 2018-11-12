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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.11.2018 - 09:11, Son Güncelleme:

'Atlarsın atlayamazsın' intiharında flaş gelişme!

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'Atlarsın atlayamazsın' intiharında flaş gelişme!

İstanbul Kumkapı’da erkek arkadaşıyla yürüdüğü sırada ‘üst geçitten aşağı atlarsın atlayamazsın’ inatlaşması sonrası kendini yola bırakarak hayatını kaybeden genç kız Nazan Dedeoğlu’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Genç kızın yanında bulunan erkek arkadaşı Umut Berkutay Y. hakkında ‘Başkasını intihara yönlendirme haline intiharın gerçekleşmesi’ suçu kapsamında dava açıldı.

Geçtiğimiz Nisan ayında 23 yaşındaki Nazan Dedeoğlu ve 24 yaşındaki erkek arkadaşı Umut Berkutay Y. akşam Kumkapı'da yemek yedikten sonra dışarıda yürüdükleri sırada üst geçidin üstündeyken 'Atlarsın, atlayamazsın' inatlaşması yaşadı. Bunun üzerine hemşire olduğu öğrenilen Nazan Dedeoğlu kendisini üst geçitten atarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılanlan genç kız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

ÜST GEÇİTTEN AŞAĞI ATLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlendi. Erkek arkadaş Umut Berkutay Y.'nin şüpheli olarak yer aldığı iddianamede olay şöyle anlatıldı: 16 Nisan akşamı Nazan Dedeoğlu ve Umut Berkutay Y. Kumkapı'da eğlendikten sonra Avrasya Tüneli'ne doğru yaya olarak yürümeye başladı. Üst geçidin bulunduğu yere geldiklerinde birlikte üst geçide çıktılar. Burada aralarında 'Atlarsın, atlayamazsın' şeklinde konuşmalar geçti. Bu sırada Umut Berkutay Y. üst geçitten indi. Ardından Nazan Dedeoğlu kendisini üst geçitten yola bırakarak ağır yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Umut Berkutay Y. sevk edildiği adli makamlarca 'adli kontrol kararıyla' serbest bırakıldı.

"ATLARSIN, ATLAYAMAZSIN"

Umut Berkutay Y. emniyette alınan ilk ifadesinde, arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra kız arkadaşı Nazan Dedeoğlu ile birlikte gruptan ayrılıp biraz yürüdükten sonra birlikte taksi bekledikleri sırada Dedeoğlu'nun üst geçide çıktığını, kendisinin de aşağıda kaldığını, aralarında 'atlarsın, atlayamazsın' şeklinde tartışma çıktığını, bu esnada kız arkadaşının köprüden atladığını ileri sürdü.

ÖLÜMÜN AYDINLATILMASINI İSTEDİ

Nazan Dedeoğlu'nun babası Nazif Dedeoğlu'nun emniyetçe alınan ifadesinde, kızının erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği Umut Berkutay Y.'nin kızına şiddet uyguladığının iddia edildiğini belirtti. Umut Berkutay Y.'nin kızının ölümüne sebebiyet verdiğini düşündüğünü belirten baba, kızının ölümünün aydınlatılmasını istedi.

YARGILANACAK

Savcılıkça şüpheli Umut Berkutay Y. hakkında 'Başkasını intihara yönlendirme haline intiharın gerçekleşmesi' suçu kapsamında ceza istendi. Erkek arkadaş ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. (SABAH)

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