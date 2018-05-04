Atlamayın!

Akıntı nedeniyle tehlikeli ve yasak olmasına karşın serinlemek isteyen gençler, kendilerine kanala attı. Her yıl çok sayıda kişinin ölümüne neden olan sulama kanallarına atlayan çocuk ve gençler, sıcak havadan bunaldıkları için sulama kanalında yüzdüklerini, bunu 'eğlenceli' bulduklarını ve havuza girecek paralarının olmadığını söyledi.



KANALDA BOĞULDU

Ülkesindeki karışıklıktan kaçarak ailesiyle Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine yerleşen Ahmet Hatura (17), dün öğle saatlerinde evinin yakınında yürürken ayağı kayınca DSİ’ye ait sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan Hatura, ihbar üzerine gelen sualtı polisleri tarafından kanalda arandı. Polisler kısa süre sonra Hatura’nın cesedine ulaştı.



LİSELİ PORSUK ÇAYINDA BULUNDU

Eskişehir’de ise önceki gün kaybolan lise öğrencisi 15 yaşındaki Yavuz Demir’in ise cesedi Porsuk Çayı’nda bulundu. Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Yavuz Demir, öğlen saatlerinde okuldan çıktıktan sonra ortadan kaybolmuş, Demir’in okul çantası ile cep telefonunu akşam saatlerinde Orhangazi Mahallesi’nde Porsuk Çayı kıyısında görenler, durumu polise bildirmişti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, gencin yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.