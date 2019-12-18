Atiye ne demek? Atiye isminin anlamı
Atiye ismi bir dizi projesiyle gündeme geldi. Aynı zamanda bir sanatçının ismi olan Atiye’nin anlamı özellikle kız çocuk bekleyen ebeveyn adayları tarafından merak ediliyor. Peki, Atiye ne demek, ne anlama geliyor?
Atiye, son yıllarda en popüler olan kız isimlerinden biri. Kız çocuk bekleyen ebeveynler duydukları her isim gibi Atiye’nin de anlamını merak ediyor. Peki, Atiye isminin anlamı nedir, Atiye ne demek?
Arapça kökenli bir isim olan Atiye ismi 3 farklı anlama geliyor:
1. İhsan, lütuf, bağışlama.
2. Armağan.
3. Gelecek, istikbal.
Atiye isminin cümlede kullanışıyla ilgili örnekler:
Bir büyüğün küçüğe verdiği hediye, armağan, bahşiş, ihsan: Kendi büyüdükçe gündelik, haftalık, aylık, atıye, ihsan gibi paraların miktârı da büyüdü (Ahmed Midhat Efendi). Derece ve mevkilerine göre samur veya kakum kürkler, hil’atlar giydirilir, bahşişler, atıyeler verilirdi (Sâmiha Ayverdi).
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