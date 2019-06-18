Atina’yla Ege-Akdeniz görüşmesi
Türkiye ve Yunanistan savunma bakanlıkları yetkilileri, Ege Denizi’nde güven arttırıcı önlemleri görüşmek amacıyla dün Ankara’da bir araya geldi. İlki 20 Mayıs’ta Atina’da yapılan görüşmelerin ikinci turu 21 Haziran’a kadar sürecek.
Milli Savunma Bakanlığı dün resmi açıklama ile ikinci tur görüşmelerin Ankara’da başladığını ve 21 Haziran’a kadar sürecek olan toplantıda, ‘güven arttırıcı önlemler başta olmak üzere Ege Denizi’nde işbirliğini geliştirmenin’ görüşüleceğini bildirdi.
İNSAN KAÇAKÇILIĞI
Toplantıda iki ülke arasında Ege’de denizde ve havadaki karşılıklı ihlal iddiaları, insan kaçakçılığı ve son dönemde Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle yaşanan sorunların ele alındığı öğrenildi. İki ülke bakanlık yetkililerinin teknik düzeyde işbirliğini geliştirip davranış kurallarını belirlemek ve daha da ileriye götürülmesini sağlamak toplantının bir diğer önemli başlığını oluşturacak. Yunan heyetine bir amiralin başkanlık etmesi nedeniyle Atina’nın toplantıda Ege’deki karasuları meselesini ve insan kaçakçılığını daha çok gündeme getirebileceği değerlendiriliyor.
İLKİ BAŞARILI GEÇMİŞTİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mayıs ayında yapılan toplantının son derece başarılı geçtiğini belirterek, “Heyetimiz Atina’da güzel karşılandı. Görüşmeler devam edecek, gerekirse bunları uzatacağız. ‘Bugüne kadar Türkiye ve Yunanistan arasında Ege’de, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta ne sorun varsa hepsini masaya koyun’ dedik. Herkes kendi argümanını, savunmasını ortaya koysun. Biz barıştan, dostluktan, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Kimseyi tehdit etmiyoruz, kimseye saldırı içinde değiliz. Sadece bu asil milletin hakkını, hukukunu korumaya çalışıyoruz” demişti.
Yunanistan Savunma Bakanlığı da, iki ülke arasındaki kanalların açık tutulacağını vurgulayarak ilk toplantı sonrası, “Güven arttırıcı önlemlerin uygulanmasıyla Ege’deki gerginliği azaltmayı başaracağız ve bir kaza veya kontrol dışına çıkabilecek bir sıcak temas olayı için endişeleri ortadan kaldırabileceğiz” açıklaması yapmıştı.
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