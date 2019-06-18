Atina’yla Ege-Akdeniz görüşmesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAtina’yla Ege-Akdeniz görüşmesi
GeriGündem Atina’yla Ege-Akdeniz görüşmesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Uğur ERGAN/ANKARA
18.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Atina’yla Ege-Akdeniz görüşmesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atina’yla Ege-Akdeniz görüşmesi

Türkiye ve Yunanistan savunma bakanlıkları yetkilileri, Ege Denizi’nde güven arttırıcı önlemleri görüşmek amacıyla dün Ankara’da bir araya geldi. İlki 20 Mayıs’ta Atina’da yapılan görüşmelerin ikinci turu 21 Haziran’a kadar sürecek.

Milli Savunma Bakanlığı dün resmi açıklama ile ikinci tur görüşmelerin Ankara’da başladığını ve 21 Haziran’a kadar sürecek olan toplantıda, ‘güven arttırıcı önlemler başta olmak üzere Ege Denizi’nde işbirliğini geliştirmenin’ görüşüleceğini bildirdi.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI

Toplantıda iki ülke arasında Ege’de denizde ve havadaki karşılıklı ihlal iddiaları, insan kaçakçılığı ve son dönemde Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle yaşanan sorunların ele alındığı öğrenildi. İki ülke bakanlık yetkililerinin teknik düzeyde işbirliğini geliştirip davranış kurallarını belirlemek ve daha da ileriye götürülmesini sağlamak toplantının bir diğer önemli başlığını oluşturacak. Yunan heyetine bir amiralin başkanlık etmesi nedeniyle Atina’nın toplantıda Ege’deki karasuları meselesini ve insan kaçakçılığını daha çok gündeme getirebileceği değerlendiriliyor.

İLKİ BAŞARILI GEÇMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mayıs ayında yapılan toplantının son derece başarılı geçtiğini belirterek, “Heyetimiz Atina’da güzel karşılandı. Görüşmeler devam edecek, gerekirse bunları uzatacağız. ‘Bugüne kadar Türkiye ve Yunanistan arasında Ege’de, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta ne sorun varsa hepsini masaya koyun’ dedik. Herkes kendi argümanını, savunmasını ortaya koysun. Biz barıştan, dostluktan, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Kimseyi tehdit etmiyoruz, kimseye saldırı içinde değiliz. Sadece bu asil milletin hakkını, hukukunu korumaya çalışıyoruz” demişti.

Yunanistan Savunma Bakanlığı da, iki ülke arasındaki kanalların açık tutulacağını vurgulayarak ilk toplantı sonrası, “Güven arttırıcı önlemlerin uygulanmasıyla Ege’deki gerginliği azaltmayı başaracağız ve bir kaza veya kontrol dışına çıkabilecek bir sıcak temas olayı için endişeleri ortadan kaldırabileceğiz” açıklaması yapmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Devletin valisine ‘it’ diyor... Bu nasıl kucaklama
Ailesini indirdi, ölüme sürdü
Pendik'te dehşet: Kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Mursi'nin vefatının ardından Erdoğan'dan ilk sözler