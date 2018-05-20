Atina'ya: 2 asker için imtiyaz beklemeyin

Yıldırım, “Medya dahil, Yunan tarafından sorumlu ve olgun bir tavır bekliyoruz. Başbakan Aleksis Çipras ile yakın çalışma ilişkimiz var. Halklar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, önyargıların aşılmasına katkıda bulunacaktır. Bizi ayıran değil, turizm ve ulaştırma gibi ortak konulara odaklanmalıyız” diye konuştu. Başbakan Binali Yıldırım, Ege anlaşmazlıklarına değinirken, bunların birbirleri ile bağlantılı meseleler olduklarını kaydetti. Türkiye’nin uluslararası antlaşmalarla Yunanistan’a verilen adalar üzerindeki Yunan egemenliğinden şüphe etmediğini, buna karşı, Ege’de açık bir şekilde Yunanistan’a verilmemiş coğrafi formasyonlar da bulunduğunu söyledi. Başbakan, “Bu meselelerin çözümü için tekerleği keşfetmeye gerek yok. İki ülke yıllardır diyalog yoluyla uluslararası hukuka uygun bir mevzuat oluşturmuştur” dedi.

Yıldırım, 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç şehrine kaçan FETÖ’cü 8 asker hakkında ise şöyle konuştu: “Darbecilerin iadesini birkaç kez reddeden Yunan adaletinin kararlarından derin düş kırıklığına uğradık. Yunan adaleti, uluslararası hukuk ilkelerine aykırı bir şekilde bunları cezasız bıraktığı gibi kurbanların da haklarını çiğnemiştir.”

Yıldırım, 1 Mart’ta Meriç’te Türk devriyelerince yakalanıp tutuklanan 2 Yunan askeri hakkında ise şunları söyledi: “Yunan askerleri, Türk askeri bölgesinde yakalandılar. Türk tarafına yasadışı giriş yaptılar. Adli işlemler, Türk yasalarını çiğneyen herhangi biriyle aynıdır. Bu askerlere imtiyazlı davranılmasını beklemek mantıklı değildir. İlgili birimler, üzerlerinde bulunan kriptolu askeri telefonu inceliyorlar. Tutukluluk sürelerinde kendilerine adil davranılıyor.”



