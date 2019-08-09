Atina’da enerji koridoru zirvesi
YUNANİSTAN, Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail, ABD’nin de katılımıyla Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını Avrupa pazarlarına ulaştıracak enerji koridoru oluşturma konusunda ortak adım atma kararı aldı.
Atina’da enerji bakanları seviyesinde yapılan zirvede İsrail’den başlayarak Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya’ya kadar uzanacak yaklaşık 2 bin kilometrelik boru hattı projesinin ileri götürülmesi kararlaştırıldı.
‘Doğu Akdeniz enerji koridoru’ (East-Med) adı verilen proje, İsrail ve Kıbrıs Rum yönetiminin tek yanlı parselledikleri Doğu Akdeniz’de keşfedilen doğalgaz kaynaklarının en yakın ve en az maliyetli güzergâh olan Türkiye devre dışı bırakılarak 5 milyar dolarlık maliyetle deniz altından Avrupa’ya taşınmasını amaçlıyor.
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