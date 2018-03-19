Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Atilla Uras şimdi de küçük kızına dava açtı: Sana verdiğim paraları geri öde

    Atilla Uras şimdi de küçük kızına dava açtı: Sana verdiğim paraları geri öde

    İSTANBUL
    19.03.2018 - 21:43 | Son Güncelleme:

    Batık Marmarabank’ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Uras (81) vesayetini üzerine almak isteyen ve mal varlığına tedbir koyduran en büyük kızından sonra diğer kızı Nilüfer Uras’a (57) 110 bin liralık tazminat davası açtı.

    Atilla Uras, küçük kızının bankaya borcu olduğunu söyleyerek kendisinden para çektiğini sonra da ödemediğini iddia etti. Atilla Uras, kendisini para kaynağı olarak gördüğünü öne sürdüğü kızı Victoria Yasemin Uras’a da borç olarak verdiği alacakların tespiti ve 12 yıldır verdiği paraları ödemesi talebiyle 110 bin liralık dava açmıştı.

    BORCU YOKMUŞ ZEVK İÇİNDE YAŞAMIŞ

    İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde şu iddialara yer verildi: “Atilla Uras 5 Eylül 2017 tarihine kadar kızının 5 bin dolar ile 400 bin lira arasında değişen tutarlarda borcunu ödedi. Girdiği ekonomik sıkıntı nedeniyle artık borcunu ödeyemeyeceğini söyleyince Nilüfer Uras ile babası arasında ihtilaf çıktı. Uras daha sonra ablasıyla birlikte babasına vesayet davası açtı. Bunun üzerine müvekkilimin mal varlığı üzerine tedbir kondu. Küçük kızının da bankaya bir borcu olmadığını, borç olarak verdiği paralarla küçük kızının da zevk içinde yaşadığını öğrendi. 12 yıldır kızına ödediği paraların müvekkilim Atilla Uras’a ödenmesi gerekmektedir. Müvekkilimin kızı bildiği davalı tarafından aldatılmasıyla yaşadığı manevi zararın telafisi mümkün değildir” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Atilla Uras , dava , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri