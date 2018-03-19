Atilla Uras şimdi de küçük kızına dava açtı: Sana verdiğim paraları geri öde

Atilla Uras, küçük kızının bankaya borcu olduğunu söyleyerek kendisinden para çektiğini sonra da ödemediğini iddia etti. Atilla Uras, kendisini para kaynağı olarak gördüğünü öne sürdüğü kızı Victoria Yasemin Uras’a da borç olarak verdiği alacakların tespiti ve 12 yıldır verdiği paraları ödemesi talebiyle 110 bin liralık dava açmıştı.

BORCU YOKMUŞ ZEVK İÇİNDE YAŞAMIŞ

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde şu iddialara yer verildi: “Atilla Uras 5 Eylül 2017 tarihine kadar kızının 5 bin dolar ile 400 bin lira arasında değişen tutarlarda borcunu ödedi. Girdiği ekonomik sıkıntı nedeniyle artık borcunu ödeyemeyeceğini söyleyince Nilüfer Uras ile babası arasında ihtilaf çıktı. Uras daha sonra ablasıyla birlikte babasına vesayet davası açtı. Bunun üzerine müvekkilimin mal varlığı üzerine tedbir kondu. Küçük kızının da bankaya bir borcu olmadığını, borç olarak verdiği paralarla küçük kızının da zevk içinde yaşadığını öğrendi. 12 yıldır kızına ödediği paraların müvekkilim Atilla Uras’a ödenmesi gerekmektedir. Müvekkilimin kızı bildiği davalı tarafından aldatılmasıyla yaşadığı manevi zararın telafisi mümkün değildir”