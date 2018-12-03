Atıl lojmanlar anaokulu olacak
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın gerekli altyapıyı oluşturduktan sonra anaokulu eğitimini zorunlu hale getireceklerini açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti.
Bütçeden en yüksek payı okulöncesi eğitimi de kapsayan Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne ayıran bakanlık, okulöncesi eğitim için kullanılacak bina ihtiyacını ilk sıraya aldı. Anaokulları için derslik ihtiyacını gözden geçiren MEB, yeni yapılacak dersliklerin yanı sıra atıl durumdaki lojmanları da kullanmayı planladı. 81 ile genelge gönderen Bakanlık “Okulunuzda kullanılmayan ya da dersliğe dönüştürülmüş lojmanların sayısını bildirin” talimatı yolladı. MEB’in 2023 Eğitim Vizyonu’nda 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınacağı açıklanmıştı.
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