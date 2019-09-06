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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Atık ithalatı 10 kat arttı’

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‘Atık ithalatı 10 kat arttı’

Çin’in Avrupa ve Amerika çöpüne kapıyı kapatmasının ardından Türkiye’de atık plastik ithalatında patlama yaşandı. Uzmanlar, Avrupa’nın kirli çöpleri Türkiye’ye geldikçe Emine Erdoğan himayesinde yürütülen ‘sıfır atık’ projesinin de ‘hayal’ olacağı uyarısını yaptılar. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu da ithal çöpe standart getirilerek denetlenmesi çağrısında bulundu.

ÜLKEMİZİ KİRLETİYORUZ

Hürriyet’e bilgi veren bir uzman, Türkiye’nin aylık atık plastik ithalatının 4 bin tondan 40 bin tona yükseldiğine, onlarca çöp atık tesisi kurulduğuna dikkat çekerek, “Çin ve Hindistan’ın kabul etmediği kirli atıklar geliyor. Biz bu kirli atıkları temiz suyla yıkayıp, onların standartlarına uygun hale getirip, Çin’e ihraç ediyoruz. Bu yıkama suları, tesislerin çevresindeki dereler, göller, tarım arazilerini kirletiyor. Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himaye ettiği ‘sıfır atık’ projesi de hayal oluyor” dedi. Avrupa’da bu kirli atıklar 100-120 dolara temizlenirken Türkiye’de 15-20 dolara mal olduğunu anlatan uzman, “Avrupa’dan atık gelecekse Çin ve Hindistan’ın istediği standartlarda olmalı. Sınır değerleri üzerindeki atık, ülkeme girememeli” diye konuştu.

SANAYİCİ DE RAHATSIZ

Türk Plastik Sanayicileri Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, çantacı tabir edilen bazı firmaların aldıkları lisansla Avrupa’dan değersiz atıkları Türkiye’ye getirdiklerini belirtti. Eroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu sorunu çözmek için çalıştığını, önümüzdeki hafta TOBB’da bir toplantı yaparak sorunu ele alacaklarını bildirdi. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu ise “Bu atıklar iyi denetlenmeli. Analiz edilmeli, radyoakitivitesi ölçülmeli. Bunlar yapılmadığı sürece gelen atıkların hepsi tehlikelidir diyebilirim. Asıl mevzu kendi atıklarımızın kaynağında toplanması. Kendi atığımız bize yeter. İlçe ve büyükşehir belediyeleri çok atıllar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öncülüğünde kurallar konularak, geri dönüşüm sağlanmalı” dedi. ◊ Aysel ALP

 

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