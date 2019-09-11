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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST / İSTANBUL
11.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Atik Bey’in gizemi çözülemedi: Sezgin Kaptan’dan haber yok

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‘Atik Bey’in gizemi çözülemedi: Sezgin Kaptan’dan haber yok

ARNAVUTLUK’un Şingin sahiline 12 mil mesafede motoru çalışır halde boş olarak bulunan Atik Bey isimli katamaranın işadamı Metin Akyüz’e ait olduğu ortaya çıktı.

Teknenin kaptanı, bir çocuk babası 33 yaşındaki Sezgin Yavuz’dan ise halen haber alınamadı. Atik Bey isimli katamaran 25 Ağustos’ta iki kez Hırvatistan’ın Trogir Limanı’ndan çıkış yaptı. İlki yerel saatle 06.32’de, diğeri ise 09.25’teydi. 14 metrelik Atik Bey’in rotası çok yakındaki Split Limanı’na oldu. Buradan da aynı gün saat 16.49’da çıkış yapıldı. Atik Bey, Split’ten sonra yine Hırvatistan’a bağlı Korcula Adası’na yanaştı. 28 Ağustos’ta rota bu kez Karadağ’a bağlı Budva oldu. Kamataran 30 Ağustos’ta yerel saatle 17.03’te Budva’dan ayrıldı. Uydudan yerini gösteren AIS sistemini 2 Eylül 2019 günü saat 17.41’de Adriyatik Denizi’nde kesildi.

Arnavut balıkçılar geçen cuma günü Türk bayrağı taşıyan Atik Bey’i Şingin sahiline 12 mil açıkta gördü. Arnavutluk Sahil Güvenlik ekiplerine teknenin rüzgârla sürüklendiği bildirildi. Sahil Güvenlik ekipleri Atik Bey’e çıktığında katamaranda kimseyi bulamadı. Teknenin bayrak direğine Türk bayrağının altında Galatasaray bayrağı çekilmişti. Motorlar boşta çalışır haldeydi. Katamaranda Türk vatandaşı Sezgin Yavuz adına düzenlenmiş pasaport bulundu.

‘Atik Bey’in gizemi çözülemedi: Sezgin Kaptan’dan haber yok

BİR AN ÖNCE AİLESİNE KAVUŞMAYI BEKLİYORDU

Şingin Limanı’na çekilen Atik Bey’de Arnavut polisi detaylı inceleme yaptı. Tiran’dan gelen ekipler aynı zamanda İnterpol’den de destek istedi. Teknede kan ya da boğuşma izi yoktu. Kaptan Sezgin Yavuz’un kendisi gibi denizci olan ağabeyi Bayram Yavuz, “Kardeşim tekneye geçen yıl katıldı. Tekne Fethiye’deydi. Bu yıl Hırvatistan turu yaptılar. Biz en son geçen çarşamba günü konuştuk. Her şey normaldi. Dönüş yoluna geçmişti. Eşi ve çocuğuna bir an önce kavuşmayı bekliyordu. Bulunduğunda teknenin motorları boşta çalışıyormuş. Teknede hiç kan izi yok. Kardeşim denize düşmüş olsa boşta çalışan tekneye çıkardı. Düşüp bir yere başını vursa kan izi olması gerekirdi. İyi ve usta bir denizcidir. Bir an önce sağ salim kavuşmayı ümit ediyoruz. Tekne ve kardeşimle ilgili Arnavut basını tarafından yazılanların tamamı hayal ürünü” dedi. 

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