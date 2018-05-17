HEMŞERİMDE PARA ÇOK

“BİR kampanya yapıyoruz. Yeni düzenlemelere göre cumhurbaşkanı adayı partiden bağımsız kampanya yürütüyor, bir hesap numarası açıyor, bağış topluyor ve oradan harcama yapıyor. Bir küçük uçak kiraladık, İstanbul’dan buraya gedik. Su yakmıyor, benzin yakıyoruz. Benim hemşerimde para çok, devletin uçağı onda, helikopter onda, hepsi onda. Bende para yok, ben gariban bir cumhurbaşkanı adayıyım. Parayı nereden bulacağız? Parayı sizden bulacağız. Ateşleyin bakalım ateşleyin, fırına odun atın biraz. 5 lira, 10 lira yatır ama yatır. Sizin desteğinizle yapacağız bunu. Bir yanda devletin gücüyle yapılan bir kampanya, diğer yanda milletin gücüyle yapılan bir kampanya. Milletin gücü devletin gücünü yenecek.

KAYBETTİĞİNDE GİDECEK

Dün (önceki) akşam bir televizyon kanalında soru: Sayın Erdoğan seçimi kaybederse gitmezmiş. ‘Nasıl gitmez ya’ dedim. Demirel, Özal, Ecevit nasıl gittiyse, kaybettiğinde o da gidecek. Bazı militanlar, ben şöyle demişim, ‘Özal öldürülmüş ben o mesajı vermişim.’ Bunlar ne içiyor, bu kafayı nasıl buluyorlar merak ediyorum. Ben demokrasiden bahsediyorum. Demokraside, seçimle gelen seçimle gider.

24 Haziran’da cumhurbaşkanı olduğumda 3 ay içinde yargıyı düzenleyeceğiz. Sonra ABD’ye döneceğim, ‘Yargıyı düzelttik şimdi senden FETÖ’nün iadesini istiyorum’. 24 Aralık Hıristiyanların Noel günü. Söz veriyorum. Eğer iade etmezse ilk 24 Aralık Noel’de ABD askerleri Noel’i Washington’da kutlarlar. Bu kadar basit.”

DERDİ FİLİSTİN DEĞİL SEÇİM

MÜSLÜMANLAR, bu mübarek günlerde ABD ve İsrail işbirliğiyle katlediliyor. Bu politikalara dur dememiz lazım. Erdoğan’a diyoruz ki, ‘Gel İsrail mallarını boykot et’, edemem; ‘ticareti kes’, kesemem; ‘tohum alma’, yapamam;, ‘petrol taşımacılığı yapma’, olmaz; ‘Mavi Marmara’da aldığın 20 milyonu ver’, veremem diyor. Hiçbirisini yapmıyorsan ne yapacaksın? Sadece miting. Çünkü derdi Filistin’deki Müslümanlar değil, derdi 24 Haziran’daki seçim. Sana söz veriyorum, Filistin konusunda ABD’ye, İsrail’e dik dur, benim gibi meydan oku, yanında duracağım.

İNCE’YE 13 BİN TL BAĞIŞ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim kampanyasına destek geldi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İnce’nin kampanyası için 13 bin lira bağışta bulundu. (DHA)