Kılıçdaroğlu, TV5’te “Düşünme Vakti” programında şunları söyledi:

AYNI AĞIRLIKTA YANITLANMALI

“Nezaketten uzak, küstahça kaleme alınmış bir mektup. Bir devlet başkanına yakışmayacak üslupla ele alınıyor ve bir başka ülkenin devlet başkanına mektup yazılıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Böyle bir mektubun kaleme alınarak Türkiye’ye gönderilmesi skandal. Mektubun aynen iadesi gerekir veya aynı ağırlıkta, nezaket kuralları içinde, diplomatik bir dille bütün ağırlığı ifade eden bir cevap verilmeli.

(Mektubun çöpe atıldığına ilişkin açıklama) Türkiye Cumhuriyeti’ni aşağılayan, Türkiye Cumhuriyeti’ne hakaret eden mektup gelmiş, çöpe atabilirsin ama ona bir cevap verilmeyecek mi? Cevap verilmesi lazım. En ağır ifadelerde ve diplomatik dil kullanarak bütün dünyaya örnek olacak şekilde cevap verilmeli. Bunlar zaten devletin arşivine girdi. Ne çöpe atması, kimi kandıracağız.

BARIŞI SAVUNMAK GÖREVİMİZ

Arkasından Amerikalılar geldi ve görüşülüyor. Devletler arasında ilişkilerde eşitlik vardır. Başkan yardımcısı, başkan yardımcısı ile oturur. Normalde kabul etmemesi lazım ama ediyorsa da masanın başında kendisi olur. Nasıl oturtursun onu. Üstelik bu mektubu bile bile oturuyor.

(Trump’ın ateşkes mesajı) Trump, birbiriyle çelişen ve saat başına tweet’ler atan bir kişi. Çok ciddiye alınması gereken bir kişi değil. Bir şey söylüyor 15 dakika sonra 180 derece ters başka bir şey.

(Ateşkes kararı) Ateşkesin sağlanmış olması güzel. Her şeye karşı bu mektubun cevabını bekleyeceğiz. Zaten ne yaptırımı uygulayacak ki. Tabi ABD ile ilişkilerimiz bozulmasın, Rusya ile AB ile ilişiklerimizin bozulmasın. Barışı, huzuru her yerde savunmak bizim görevimiz.

ESAD İLE KONUŞULMALIYDI

Suriye stratejimiz nedir. İlk düğmeyi yanlış ilikledik aşağı doğru yanlış gidiyor. Suriye meselesinin kısa sürede barış olur, her şey çözülür demek zor. Ama Suriye’de barışın huzurun olması Türkiye ile Şam arasında ilişkilere bağlıdır. Barışa giden yol Şam ile Ankara arasında görüşmelere bağlıdır. Şam da Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyor, biz de. Şam da Suriye’nin terörden arındırılmasından yana Ankara da. Biz niye kavga ediyoruz. Niye bir egemen güçten yana tavır alıyoruz. Suriye’de ordumuzun gözetiminde sivil toplum örgütleri Suriye halkına büyük hizmetler veriyor. Hastane var, yemek var. Bu hizmetler ne olacak. Oradaki halk ne olacak. Başka büyük sorunlar olabilir. Esad ile bir anlaşma yapıldı mı? Yapılmadı. Oturulup konuşulmalıydı.

KİMYASAL SİLAH İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

(Hulusi Akar’ın kimyasal silah iddiası) Türkiye’nin kimyasal silah kullanma gibi bir düşüncesi asla ve asla olamaz. Türkiye, savaşırken bile bütün kurallarına uyar. Diplomasiyi kullanmazsanız bu algıyı karşı taraf oluşturur. Ordumuz da insan hakları bağlamında titizlik gösteren bir ordudur.

(Millet İttifakı) Onlar ne yaparsa yapsın ittifak ile sıkıntımız yok. Ortak paydalar çerçevesinde bir araya geliyoruz.”